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S-au scurs deja 10 etape din sezonul 2026 – 2027 de SuperLiga, iar în top 6 avem o prezență mai mult decât surprinzătoare. O echipă despre care mulți spuneau că va avea probleme să se mențină în prima ligă este pe locul 4. Șefii acestui club nu emit însă pretenții la play-off, ci spun că au un obiectiv surpriză: „Salvarea de la retrogradare”!

Ce obiectiv surprinzător are revelația din SuperLiga, Petrolul, în acest sezon

La finalul sezonului trecut de play-out, Petrolul Ploiești s-a salvat la mustață de la căderea în zona barajelor de promovare / retrogradare. Prahovenii au încheiat pe poziția a 12-a, la egalitate cu Farul, care a ajuns să joace acel baraj. În prezent, „lupii galbeni” s-au metamorfozat și, dintr-o echipă de subsol, s-au transformat într-una de top. Top 4 după 10 etape.

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În ciuda faptului că sunt în clasament peste echipe cu mari pretenții, ca FCSB, U Cluj, Farul sau CFR Cluj, oficialii de pe „Ilie Oană” spun că nu și-au schimbat obiectivul stabilit în startul sezonului. În direct la FANATIK SUPERLIGA, este același.

„(n.r. La ce vă gândeați când a început sezonul? Acum, când ar fi să trageți o linie după o treime de sezon, cum caracterizați ce s-a întâmplat?) La ce ne gândeam atunci ne gândim și acum. Să ne salvăm de la retrogradare este primul lucru, să închegăm o echipă și să bucurăm suporterii de meciuri bune. Și sincer, cea mai mare satisfacție pentru noi este că lumea pleacă fericită acasă. Se simte un aer proaspăt în oraș și toată lumea visează. Nu este rău să visezi.

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Așa cum am spus, noi trebuie să rămânem echilibrați, cei care conducem acest club. Și în fond, acesta este motivul meu de bucurie cel mai mare, atunci când lumea pleacă fericită. Am redat din nou așa o speranță suporterilor. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am nimerit de această dată transferurile, adică un procent imens din jucători au confirmat”, a spus Claudiu Tudor.

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Fanii Petrolului vor mai mult de la echipa favorită: „Visează la play-off!”

Președintele Petrolului recunoaște că și visează ca echipa antrenată de Ricardo Sousa (47 de ani) să ajungă în play-off-ul SuperLigii. Claudiu Tudor admite că, dacă echipa va fi în poziția de a se lupta acolo sus, nu se va da la o parte și o va face cu toată ambiția.

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„(n.r. La ce visează fanii? La play-off, nu?) Visează la play-off, da, normal. Având în vedere jocul echipei și poziția în acest moment. Dar noi trebuie să rămânem echilibrați. Primul obiectiv este salvarea de la retrogradare, dar cu siguranță, cum am spus întotdeauna, nu ne vom da la o parte. Dacă se poate să ajungem în play-off, vom lupta, vom încerca”, spune Tudor.