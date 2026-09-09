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Petrolul Ploiești are un început de sezon peste așteptările suporterilor și a lumii fotbalului românesc. Prahovenii se află pe podium după primele 8 etape, însă situația din spatele echipei nu este pe măsura locului din clasament. Președintele Claudiu Tudor a lansat un nou mesaj manifest.

Claudiu Tudor cere ajutor pentru Petrolul

și se află, pentru moment, pe locul 3 în SuperLiga. Sub comanda portughezului Ricardo Sousa, , „lupii” au bifat rezultate care i-au adus într-o poziție cu care nu s-au mai întâlnit de ani buni. Însă realitatea din sânul echipei este departe de una roz, iar președintele Claudiu Tudor a cerut ajutor pentru rezolvarea unei noi probleme importante: schimbarea gazonului de pe „Ilie Oană”.

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„Am primit o adresă de la LPF pentru a ne atenționa în privința terenului. Am trimis-o către CSM și Primărie, am înțeles că se vor face lucrări. Pe mine mă îngrijorează că tot pe ’Ilie Oană’ va fi și un turneu în acest weekend, cu nu știu ce parlamentari, nu știu câte meciuri, ceea ce nu ne va avantaja la meciul cu Csikszereda.

Sperăm să se schimbe și să se facă ceva și pentru Petrolul, pentru fotbalul din Prahova, pentru că nu se face absolut nimic, nici din partea Consiliului Județean, nici din partea Primăriei. Nu știu ce aș putea să mai fac, după zeci și zeci de apeluri, ce să mai fac pentru ca primarul orașului și președintele CJ să facă ceva. La nivel de declarații toți sunt petroliști, sunt înnebuniți, dar nimeni nu face absolut nimic”, a spus inițial Claudiu Tudor, conform celor de la sptfm.ro.

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Potrivit , Petrolul plătește în jur de 15.000 de euro pentru fiecare meci disputat pe arena „Ilie Oană”, fiind clientul principal al Primăriei Ploiești. Stadionul a fost renovat și redeschis oficial în anul 2011, la precedenta revenire a „lupilor” în primul eșalon fotbalistic din România.

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Claudiu Tudor arată cu degetul autoritățile din Prahova

Ulterior, oficialul echipei din provincie nu s-a abținut să nu critice autoritățile din Prahova, care nu susțin echipa fanion a județului așa cum se întâmplă la alte formații din SuperLiga. Claudiu Tudor a subliniat încă o dată lipsa de sprijin din partea primarului și al autorităților competente, după repetate rugăminți și cereri făcute în ultimii ani.

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„După meciul cu Corvinul m-am întâlnit cu primarul Hunedoarei, este mereu cu echipa, merge în deplasări, în trening, este un exemplu de loialitate față de localitate. La Hunedoara cel mai important brand e Corvinul, nu? Din păcate, la noi primarul este inexistent și nu știm ce să îi facem ca să priceapă că acest club merită ajutat.

Dacă aveam jumătate din sprijinul Corvinului, aveam curaj să zic că ne batem la play-off, la titlu. Dar așa nu am curaj să zic așa ceva. Vine domnul Becali, bagă 5 milioane, bagă și Rotaru două milioane. Dacă Petrolul dispare, Prahova nu există pe harta sportului, nu este nimic, nimic. Este inacceptabil cum se tratează fotbalul, sportul, în acest județ. La Hunedoara este, la Voluntari este, la Slobozia, băi, dar noi ce suntem? Suntem cei mai bogați, dar de fapt cei mai săraci. Sunt dezgustat de aceste lucruri. În 6 ani am fost de cel puțin 50 de ori să trag de ei, să ajute fotbalul, academia”, a mai spus oficialul Petrolului, conform sursei citate.

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Înaintea etapei cu numărul 9, „lupii galbeni” ocupă locul 3, cu 15 puncte, la egalitate cu Rapid și la două puncte în spatele liderului Dinamo. Runda următoare, prahovenii joacă în deplasare cu FCSB, luni, 14 septembrie, de la ora 21:00.