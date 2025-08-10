Petrolul semnează cu un fotbalist care are 19 selecții la echipa națională EXCLUSIV

Petrolul se pregătește să îi prelungească contractul fundașului central Yohan Roche, fotbalist cu 19 selecții la echipa națională a Beninului. Jucătorul care are și cetățenie franceză a venit în sezonul trecut și s-a impus destul de rapid ca titular.

Roche, după modelul Grozav, Jyry și Ludewig

Va fi a patra mutare de acest gen făcută de conducerea Petrolului. Anterior, acum două săptămâni, ploieștenii au prelungit contractele altor doi titulari. Finlandezul Jyry și neamțul Ludewig rămân la Ploiești până în 2027.

Căpitanul echipei, curtat intens de Sepsi, în sezonul trecut, a semnat și el un nou contract până în 2027, existând șanse reale ca el să se retragă din activitate de la Ploiești.

Yohan Roche are 28 de ani și este titular la naționala Beninului, unde e coleg cu un alt fotbalist din Superligă, Kiki, de la FCSB. El s-a născut în Franța, la Lyon, fiind, astfel, un produs al școlii de fotbal din Hexagon.

A jucat și în Turcia, la Adanaspor

Cariera și-a inceput-o la FC Villefranche, iar mai apoi a evoluat pentru Stade Reims și Rodez, înainte de a se transfera, în 2021, în prima ligă din Turcia, la Adanaspor. În 2023 a revenit in Franța, la Quevilly, formație pentru care a evoluat până să fie transferat de Petrolul.

Statisticile carierei lui Yohan Roche cuprind 49 de prezențe în primul eșalon din Turcia, 52 de apariții în liga secundă franceză și 25 de meciuri la Petrolul, pentru care a marcat un gol. Reușita sa a venit în partida cu Metaloglobus, din etapa a treia a Superligii. Fundașul central a fost de două ori în echipa etapei în acest campionat.

I-au ratat pe Gheorghiță și Perianu

Ploieștenii au ratat șansa transferului celor doi fotbaliști de la FCSB, Perianu și Gheorghiță, care inițial își dăduseră acordul să meargă la Petrolul. Primul s-a dus la CFR Cluj, iar cel de-al doilea s-a înțeles cu Universitatea Cluj. În aceste condiții, lotul e destul de subțiat, după ce Keita a plecat la CFR Cluj, iar Stănică la FC Tunari.

După meciul de aseară cu Univesitatea Cluj, Petrolul joacă acasă, contra celor de la Hermannstadt. Lupii galbeni au apoi două deplasări dificile, la Universitatea Craiova și la Farul, urmând a reveni acasă, pe teren propriu, contra lui Dinamo.

Fostul internațional a răbufnit după ce a fost sancționat cu un avertisment și a cerut public să fie lăsat să joace.