Petrolul – Sepsi, LIVE în SuperLiga, etapa 12. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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Petrolul – Sepsi este meciul care deschide ziua de sâmbătă, 17 octombrie, în SuperLiga. Duelul de pe arena „Ilie Oană” din Ploiești contează pentru etapa a 12-a. Informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real găsiți pe FANATIK. Partida, care începe la ora 17:15, se vede la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Acum 60 de ani, Petrolul învingea pe FC Liverpool. Se întâmpla pe 12 octombrie 1966, atunci când „lupii” învingeau cu 3-1 campioana Angliei. Ulterior, britanicii învingeau cu 2-0 și se calificau mai departe.

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„TRICOURI SPECIALE ÎN AMINTIREA EROILOR DE ACUM 60 DE ANI! La 60 de ani de la victoria istorică împotriva lui FC Liverpool, fotbaliștii noștri vor intra pe teren la meciul de astăzi cu Sepsi OSK purtând pe tricouri numele celor 11 eroi care au scris una dintre cele mai frumoase pagini din istoria clubului Petrolul Ploiești!

Un omagiu adus generației care, în urmă cu șase decenii, a reușit o performanță memorabilă, rămasă pentru totdeauna în inimile suporterilor petroliști! Imaginea are caracter informativ. Fotbaliștii își vor păstra numerele obișnuite de joc, doar numele de pe tricouri fiind schimbate pentru această ocazie”, au transmis reprezentanții clubului ploieștean.

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Petrolul – Sepsi în etapa 12 din SuperLiga României

Ambele echipe care se înfruntă sâmbătă la Ploiești vin după eșecuri în prima ligă. Petrolul a avut un meci încins la Ovidiu, contra celor de la Farul Constanța, însă s-a înclinat cu 1-3. De cealaltă parte, la Sfântu Gheorghe a ajuns liderul Dinamo, care a plecat acasă cu toate cele 3 puncte. Echipa lui Ovidiu Burcă (46 de ani) nu a jucat rău, însă bucureștenii au fost mai eficienți.

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Superliga Petrolul 2026-10-17T14:15:00Z Sepsi OSK

Clasament SuperLiga etapa 12, înainte și după Petrolul – Sepsi

Înainte de meciul de sâmbătă, echipa lui Ricardo Sousa (47 de ani) încă stă bine în clasamentul SuperLigii, fiind pe locul 4, cu 19 puncte adunate. a căzut pe poziția a 11-a, cu 13 puncte. Harghitenii se află cumva la jumătatea drumului dintre play-off și zonele periculoase.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 12 9 2 1 27-7 29 2 Rapid 11 7 3 1 18-9 24 3 Univ. Craiova 11 7 2 2 25-9 23 4 Petrolul 11 6 1 4 14-15 19 5 U Cluj 11 6 0 5 20-18 18 6 Farul 11 4 5 2 17-15 17 7 Corvinul 11 4 4 3 14-11 16 8 CFR Cluj 11 5 1 5 17-17 16 9 ▲ FCSB 11 4 3 4 14-17 15 10 ▲ FC Botoşani 12 3 5 4 16-14 14 11 ▼ Sepsi OSK 11 3 4 4 7-12 13 12 ▼ UTA 11 3 3 5 14-17 12 13 ▲ Oțelul 12 2 5 5 12-17 11 14 ▼ FC Argeș 11 3 2 6 6-11 11 15 FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8 16 Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2

Statistici OPTA pentru pariuri la Petrolul – Sepsi: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Partida de la Ploiești are parte de statistici OPTA. După startul meciului, mai jos vor apărea, în timp real, informații despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Pentru pariori, aceste date sunt foarte importante, pentru că în ofertele caselor de pariuri sunt mult pronosticuri pe șuturi, cornere, faulturi, cartonașe etc.

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Petrolul – Sepsi LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK vă pune la dispoziție și un comentariu LIVE TEXT al confruntării dintre Petrolul și Sepsi. În „caseta” de mai jos sunt toate fazele importante ale jocului, de la ocazii de gol, reușite, cartonașe, până la intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două echipe. Toate vor fi prezentate în timp real. Rămâneți alături de noi pentru a urmări minut cu minut desfășurarea partidei din etapa 10 din SuperLiga.

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Echipele de start și schimbări la Petrolul – Sepsi

Va fi extrem de interesant de văzut reacțiile tehnico-tactice ale celor doi antrenori, Ricardo Sousa și . Echipele de start din partida Petrolul – Sepsi le vom vedea în această secțiune a materialului. Tot aici putem arunca o privire asupra așezării în teren a celor două echipe.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Petrolul – Sepsi

Casele de pariuri anticipează un duel destul de echilibrat la Ploiești. Gazdele au cotă 2,10 pentru succes, în timp ce gruparea din centrul țării are 3,70. Un pariu cu șanse la acest meci poate fi „sub 2,5 goluri” în meci la o cotă de 1,80.