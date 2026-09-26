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a intrat în renovare în această pauză competițională. Refacerea lui durează între patru și șase săptămâni, ceea ce înseamnă că ploieștenii nu vor putea juca pe terrn propriu următorul meci.

Primarul Ploieștiului mută echipa din oraș

Mai ales că, primarul orașului Ploiești, Mihai Polițeanu, a lansat un avertisment public în direcția conducerii Petrolului, precizând că gazonul are nevoie de o perioadă optimă pentru a se prinde și a nu zădărnici lucrarea, care are costuri însemnate.

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“Lucrări la gazonul stadionului Ilie Oană. Astăzi se pun rulourile noi de gazon în preajma porților. Lucrările se vor finaliza, estimativ, până la jumătatea săptămânii viitoare. Dacă vrem să prindă gazonul și să nu ne batem joc de bani, nu se poate juca circa 6 săptămâni, conform specialiștilor care lucrează”, a punctat primarul Ploieștiului.

Șanse infime ca meciul cu Sepsi să se joace pe Ilie Oană

Campionatul este întrerupt, pentru meciurile echipei naționale, până pe 10 octombrie, când Petrolul joacă în deplasare, la Farul. Apoi, în jurul datei de 17 octombrie, ar trebui să revină acasă, contra celor de la Sepsi. Și până atunci nu ar fi decât trei săptămâni de la terminarea lucrărilor.

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Ulterior, Petrolul joacă în deplasare, la FC Botoșani, și se întoarce acasă, cu CFR Cluj, în ultimul weekend din octombrie. Dacă se ține cont de părerea specialiștilor, meciurile cu Sepsi și CFR Cluj nu se pot juca pe Ilie Oană, astfel că echipa va trebui să aleagă altă variantă, cel mai probabil Târgoviște.

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Înlocuirea integrală a gazonului costă un milion de euro

deoarece investiția nu este bugetată pentru anul în curs. Lucrarea preconizată pentru 2027 costă aproximativ un milion de euro. Acum, costurile pentru pentru refacerea parțială a gazonului se ridică la 195.580 de lei (fără TVA), adică aproximativ 44.000 de euro.

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În urmă cu câteva zile, edilul orașului a ținut să precizeze că Petrolul n-a mai plătit chirie de trei ani. „Ultima dată când ACS Petrolul 52 a plătit vreun leu pentru folosirea stadionului Ilie Oană a fost în decembrie 2023. Și atunci a plătit 560 de lei. Între timp datoriile față de Primărie și CSM au ajuns la circa 500.000 de euro, reprezentând doar folosirea stadionului la meciuri și cu tarife de 3-5 ori mai mici decât oriunde în țară”, a precizat acesta.