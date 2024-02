Petrolul – Universitatea Craiova, live video de la ora 18:30 în etapa 28 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul Petrolul – Universitatea Craiova are loc joi, 29 februarie, cu începere de la ora 18:30, în cadrul etapei a 28-a din SuperLiga. Ambele echipe țintesc prezența în play-off. Oltenii sunt acolo, dar prahovenii au mare nevoie de victorie, pentru a mai spera la ocuparea locului 6, pentru care e mare bătaie, cu FC Hermannstadt și cu UTA.

Petrolul – Universitatea Craiova, live video de la 18:30 în etapa 28 din SuperLiga

Confruntarea Petrolul – Universitatea Craiova se desfășoară joi, 29 februarie, de la ora 18:30, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, în etapa a 28-a din SuperLiga. Sunt șanse mari ca să fie mulți spectatori în tribune, câteva sute fiind așteptați și de la Craiova, ceea ce a mobilizat serios forțele de ordine.

Fanii Petrolului sunt așteptați să vină în număr mare la acest meci, decisiv pentru a se menține în lupta pentru play-off. Oficialii clubului fac apel la suporteri pentru ca echipa să beneficieze de aportul substanțial în plan psihologic la o partidă de a fi sau a nu fi. Petrolul are un program favorabil pe acest final de sezon, urmând a juca de două ori acasă.

Cine transmite la TV partida Petrolul – Universitatea Craiova

Partida se joacă joi, 29 februarie, de la ora 18:30, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, în etapa a 28-a din SuperLiga. și va fi transmisă pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

În orașul aurului negru joi, 29 februarie, va fi o vreme frumoasă, în marea majoritate a zilei. Sunt posibile momente trecătoare când soarele va intra în nori până la apus, dar sigur nu există nici o amenințare de precipitații. Maxima zilei va fi de 13 grade, în jur de 10 grade la ora startului meciului. Partida va fi condusă de Ionuț Coza din Cernica.

Ce absențe sunt în întâlnirea Petrolul – Universitatea Craiova

Antrenorul Florin Pârvu nu are nici un fel de probleme de lot înaintea acestui meci cheie pentru speranțele prahovenilor de a mai prinde un loc de play-off. El a ținut un discurs motivațional echipei, în care a ținut să precizeze că are deplină încredere în puterea de a se câștiga acest meci, ținând cont că programul Petrolului este unul avantajos pe final de sezon.

La Craiova după victoria cu FC Voluntari nu s-a instalat deloc liniștea iar patronul Mihai Rotaru se tot gândește la o soluție de înlocuire a bulgarului Ivaylo Petev, cu care echipa nu a jucat deloc acel fotbal de calitate sperat. Este suspendat căpitanul Nicușor Bancu iar fundașul central Badelj este incert. În plus, Craiova l-ar putea pierde tocmai acum pe atacantul

Cote la pariuri la jocul Petrolul – Universitatea Craiova

Pentru casele de pariuri echipa care pleacă în pole position este cea vizitatoare, la cota de 2,35. Prahovenii au primit cota de 3,10 pentru a fi ei proprietarii celor trei puncte. Șansă dublă X2 are cotă de 1,40 iar șansă dublă 1X are cotă de 1,55. Gol marcat Craiova are cotă 1,30 iar gol Petrolul 1,45.

Nu sunt foarte multe meciuri între cele două echipe de la revenirea oltenilor în primul eșalon â, în 2014. Mai precis sunt nouă partide, fără nici un rezultat de egalitate. Craiovenii au obținut șase victorii, Petrolul are trei. În acest sezon, la Craiova, s-a impus Petrolul cu 3-1 iar ultimul meci, din sezonul trecut, jucat la Ploiești, a fost 1-0 pentru olteni.