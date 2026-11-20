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Petru Popescu (25 de ani) va juca la FCSB începând cu luna ianuarie a anului viitor. Petrocub, fostul club al atacantului moldovean, a anunțat transferul jucătorului pe care l-a dorit Gigi Becali (68 de ani).

Petru Popescu, oficial la FCSB

S-a oficializat primul transfer în noua eră de la FCSB. Moldovenii de la FC Petrocub au anunțat că Internaționalul din Republica Moldova va evolua sub comanda lui Laurențiu Reghecampf începând cu ianuarie 2027 și va semna un contract valabil pe doi ani.

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„Atacantul Petru Popescu va evolua începând din luna ianuarie 2027 la FCSB! El a semnat un contract pe o durată de doi ani cu multipla campioană a României.

Petru Popescu are 24 de ani și s-a transferat la Petrocub la începutul anului trecut. În această perioadă, el a marcat 23 de goluri în 52 de partide în Liga 7777. 15 dintre ele le-a înscris în sezonul 2025-2026, când Petrocub a devenit campioană, iar Petru a terminat pe locul 2 în clasamentul golgheterilor!

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Alte două goluri spectaculoase le-a marcat în preliminariile Ligii Campionilor și Conference League, contra echipelor Egnatia și Borac, iar în Cupa Moldovei și-a trecut de trei ori numele pe lista marcatorilor. În acest an, Petru Popescu a debutat pentru naționala Moldovei, reușind patru goluri în 10 partide. Trei din ele le-a marcat în poarta Kazahstanului în Liga Națiunilor”, a anunțat Petrocub, pe Facebook.

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Gigi Becali a plătit 250.000 de euro pentru transferul lui Petru Popescu

în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că a plătit 250.000 de mii de euro pentru a îl achiziționa de la FC Petrocub pe fotbalistul cu 10 selecții și 4 goluri în naționala Republicii Moldova. „(n.r. Cum merg treburile? Care sunt noutățile?) Se lucrează, nu e nimic stabilit. S-au mai emis anumite păreri despre jucători. Se cercetează, consultare. Stau și eu, să ajung la concluzia cea mai bună (…) Am luat unul (n.r. un jucător) azi, pe 250.000 de euro. Vine diseară. (n.r. E jucător român?) Da, e român. (n.r. pe ce post e?) E atacant. 250.000 de euro”, a fost declarația lui Gigi Becali.