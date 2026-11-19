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a stârnit reacții imediate. Atât Mihai Stoica, fostul președinte al Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, cât și Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, au recunoscut că fotbalistul le-a fost propus în trecut, dar au oferit perspective rezervate asupra impactului pe care acesta îl poate avea în lupta la titlu.

Mihai Stoica recunoaște că transferul e „o încercare” și dezvăluie diferențele de viziune cu Gigi Becali

Mihai Stoica a explicat că Petru Popescu nu a convins staff-ul FCSB-ului atunci când a fost analizat inițial, însă „dubla” reușită recent la echipa națională împotriva Kazahstanului a schimbat datele problemei, mai ales în condițiile unei investiții financiare reduse. Fostul oficial al campioanei a punctat însă că profilul jucătorului nu seamănă deloc cu tiparul de atacant puternic preferat de Gigi Becali.

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„Acum câteva luni l-am avut… A existat propunerea asta. Ne-am uitat la el, nu ne-a atras atenția și am trecut peste. Ultimul meci de la echipa națională a atras atenția. Două goluri cu Kazahstan. Nivelul la care a jucat e clar că este unul modest. Nu știu dacă va face față, dar nici nu e o investiție foarte mare care să prezinte un risc. E clar o încercare. Nu știam că a jucat pe plajă. Știam că lui Gigi nu-i place acest profil de jucător. Îi place un atacant puternic, care să se întoarcă cu fața spre poartă, să dribleze.

Alibec îi plăcea lui Gigi. În discuțiile din ultima vreme eu îi ziceam că-mi place Assad, el îmi zicea că-i place Nsimba. Îi ziceam că-i place Stojilkovic, el a zis că nu-i place deloc. Singurul atacant pentru care am avut aceeași opinie a fost Jovo Lukic, atât. Chiar dacă unu la unu nu era un jucător de dribling, era puternic”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

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Victor Angelescu nu îl vede pe Petru Popescu la nivelul FCSB-ului și exclude o sumă de un milion de euro la Rapid

De cealaltă parte, aflat aproape de finalul contractului în vară, a ajuns și pe masa conducătorilor din Giulești, însă aceștia au spus pas. Oficialul rapidist consideră că vârful nu are calitatea necesară pentru a fi o piesă de bază într-o echipă care își propune câștigarea campionatului, fiind sub nivelul atacanților actuali din lotul roș-albaștrilor. Totodată, Angelescu s-a pronunțat și asupra lui Ramadan, fotbalistul care impresionează în campionatul Slovaciei, precizând că Rapid nu ar intenționa să achite suma de un milion de euro pentru transferul său:

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„Nu aș vrea să comentez. Ne-a fost propus Petru Popescu, da. Rămâne liber, dacă nu mă înșel, în vară și ne-a fost propus. Nu am așteptat vara, dar nu am fost interesați de el. Am văzut un pic din ce poate să facă, Popescu nu cred că e un atacant rău pentru SuperLigă, dar nu e atacant pentru FCSB. Nu e atacant pentru a te bate la campionat, dar poate nu a fost luat pentru a fi prima sau a doua variantă.

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Până la urmă trebuie să ai un lot de 28-30 de jucători, cred că atacanții Drăguș, Garita, Stoian sunt peste el, așa cred. Ramadan e jucător foarte bun, îl știu, nu ne-a fost propus. Noi nu vrem să dăm un milion de euro pe un jucător. Joacă pe o poziție unde noi avem deja. Dacă joacă cum joacă sezonul ăsta, e jucător de un milion, da. E un atacant de primele echipe de la noi din campionat”, a transmis Victor Angelescu.