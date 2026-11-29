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Petru Popescu este noul jucător al celor de la FCSB, unde va veni începând cu 1 ianuarie. Jucătorul ales special de către Gigi Becali nu a rămas indiferent față de clubul pentru care încă activează. Reușită în ultimul meci pentru Petrocub Hîncești.

Petru Popescu a marcat din nou pentru Petrocub Hîncești, înainte să vină la FCSB

Petru Popescu (24 de ani) va veni din iarnă la FCSB, . În prezent, atacantul încă joacă la Petrocub Hîncești, în prima divizie din Moldova. Cel mai recent meci pe care l-a bifat a fost cel de duminică, 29 noiembrie, când echipa lui a primit vizita celor de la Politehnica UTM. Gazdele s-au impus cu 2-0, după ce Dan Pușcaș a deschis scorul în minutul 33 din penalty, iar scorul final a fost stabilit de Petru Popescu. Noul fotbalist al FCSB-ului a punctat, la rândul său, tot din penalty, în minutul 80.

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El marcase ultima dată o „dublă” pentru naționala Moldovei în Liga Națiunilor contra Kazahstanului, iar în campionat reușise să înscrie pe 7 noiembrie în poarta celor de la Sheriff Tiraspol. În totalul de 21 de partide bifate în acest sezon pentru Petrocub Hîncești, Petru Popescu și-a trecut în cont 8 goluri și o pasă decisivă. Recent, fotbalistul de 24 de ani la noua echipă.

„Nu am nicio teamă. Cum spune și antrenorul meu preferat, Lilian Popescu, poți să intri cinci minute și să faci cât face celălalt în 85. Nu contează câte minute am, dacă sunt titular sau nu. Dacă am cinci minute, am cinci minute să arăt că merit să joc acele cinci minute!”, mărturisea jucătorul pentru We Sport TV. Ultimul meci pe care Petru Popescu îl va bifa la Petrocub Hîncești este cel din etapa 21, programat pe 5 decembrie, când formația sa se va deplasa pe terenul lui Zimbru Chișinău. Atacantul are șansa să își lase echipa pe locul 2 în campionat.

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Petru Popescu, apel către suporterii moldoveni înaintea ultimului meci din acest an

După meciul câștigat în care a și marcat, Petru Popescu a avut un mesaj pentru suporterii lui Petrocub Hîncești prin intermediul unui video postat pe a echipei. „Un meci interesant. Teren puțin mai complicat, dar am luat cele 3 puncte și suntem fericiți. Îndemn toți suporterii să ne susțină la ultimul meci, să vină la stadion cu Zimbru pentru a ne încuraja. Sperăm să luăm toate cele 3 puncte!”, a declarat fotbalistul după victoria cu Politehnica UTM.

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Ce i-a promis Gigi Becali lui Petru Popescu

Gigi Becali este cunoscut de întreaga lume pentru intervențiile sale în echipa FCSB-ului, dar mai ales pentru criticile sale publice în urma meciurilor. Alexandru Fosa, impresarul lui Petru Popescu, a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că . „Nea Gigi mi-a spus că îl ia cu speranță, nu cu mari așteptări. Nu îl aduce pe Ronaldo. Îl aduce pe Petru Popescu ca o speranță. Sper să fie cu picioarele pe pământ”.

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Petru Popescu a semnat un contract valabil pe doi ani plus alți trei, după cum a dezvăluit chiar impresarul său, care a mai spus și că dorința lui Gigi Becali este să îl transforme într-un atacant de top. „Nea Gigi a zis că o să facă din el cel mai tare atacant. Are încredere maximă în el!”. Vârful și-a făcut debutul pentru naționala de seniori a Moldovei în primăvara acestui an, reușind de atunci să înscrie 4 goluri în 10 apariții.