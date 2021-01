Petruța Dobre a dezvăluit secretul siluetei sale. Ce face artista cu peste 18 milioane de vizualizări pentru a fi în formă

Petruța Dobre este una din noile senzații ale trending-ului de pe Youtube, iar artista a dezvăluit care sunt secretele siluetei sale, trup cu care a atras atenția tuturor, dincolo de talentul muzical.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sora celebrului Babi Minune, cunoscută publicului larg în urma aparițiilor în videoclipurile sale, unde dansa amețitor, începe să își întreacă fratele pe plan muzical, iar la doar 21 de ani a reușit performanța să strângă mai bine de 18 milioane de vizualizări la un singur videoclip, pe Youtube.

Chiar dacă e frumoasă și are un corp de invidiat, cântăreața este singură, dar asta nu pare să o deranjeze foarte tare deocamdată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Petruța Dobre, senzația momentului pe Youtube, a dezvăluit de ce este singură

Interpreta melodiei „Ba la mine, ba la ea”, cea cu care a reușit să adună un număr de vizualizări cât populația României, ne-a spus, printre altele, de ce nu are încă un iubit.

„Eu nu am avut niciodată un iubit oficial. Încă sunt tânără şi nu trebuie să disper. Poate că şi din cauza timpului meu care este foarte full, mă concentrez foarte mult pe cariera. Dacă aş avea un iubit nu aş avea timp să mă ocup de el. Îmi doresc pe cineva care să mă înţeleagă. Vreau să cunosc acea iubire unică. Dacă e să mă mărit, mă şi mărit. Isteţ trebuie să fie.

ADVERTISEMENT

Nu mă grăbesc și nici nu caut. Las totul sa vina de la sine. Cred foarte mult în destin, știu ca Dumnezeu îmi va pregăti cu siguranța ceva bun și de lungă durata. În ziua de azi cam greu să mai găsești pe cineva care sa te iubească sincer și din suflet.

Nu mai este iubirea de altădată… acum este la “moda” câte 2-3 iubite… când te supăra una te duci la cealaltă și tot așa… de asta sunt și singura nu prea am încredere în bărbați!”, ne-a declarat Petruța.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artista ne-a dezvăluit apoi și cum are grijă de fizicul ei: „Nu țin nicio dieta deocamdată, sunt prea pofticioasa, dar nu intrec niciodată masura. Oricum nu sunt grasa, am 50 de kg, și încerc sa ma mentin la greutatea asta. Fac și sala atunci cand am timp! Duc o viata destul de echilibrata și încerc sa nu abuzez de nimic!”.