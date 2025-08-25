P(h)atrick, noua senzație de la Oțelul! Cine e jucătorul care a marcat trei goluri în poarta lui CFR Cluj

Patrick a reușit și a marcat primele goluri de la venirea în SuperLiga. Atacantul în vârstă de 31 de ani a înscris în Portugalia împotriva celor de la Benfica Lisabona.

Patrick, hatrick spectaculos în Oțelul – CFR Cluj 4-1

. În 184 de partide, a reușit 26 de goluri și a oferit 17 assist-uri. La echipa națională a Insulelor Capului Verde, el a evoluat în 4 meciuri, ultima oară fiind selecționat în toamna lui 2024, în Cupa Africii pe Națiuni contra Mauritaniei.

El a venit liber de contract de la Martimo Funchal, din liga a doua portugheză. În primele 6 partide nu a reușit să marcheze la Galați, însă cu CFR Cluj a reușit să marcheze mai multe goluri decât în toate cele 30 de meciuri din sezonul trecut la Funchal, când a marcat doar de două ori.

Jucătorul cu cetățenie portugheză mai poate evolua și în banda dreaptă, cât și ca al doilea vârf și a semnat cu Oțelul un contract valabil pe doi ani, fiind evaluat la 150.000 de euro. Pentru Patrick, acesta a fost primul hatrick din cariera sa și primele reușite în SuperLiga, un moment de care își va aduce aminte cu siguranță.

Patrick a marcat în Portugalia cu Benfica Lisabona

Patrick Fernandes făcea un meci mare pentru Farense pe Da Luz pe 4 octombrie 2020, când reușea un gol spectacol împotriva celor de la Benfica, cel mai important club din Portugalia.

„Oțelarul” e un jucător cu mare expriență și s-a integrat deja la echipa lui Laszlo Balint: „După atâția ani petrecuți în Portugalia, am ales cu inima acest pas, venirea în România la un club de mare tradiție. Știu că aici au reușit ani foarte buni câțiva jucători portughezi, cu doi dintre ei am fost și coleg, și îmi doresc să calc cu mult spor pe acest drum.

Oțelul este o campioană a României, iar noi, jucătorii, trebuie să dăm totul pentru a respecta acest palmares remarcabil. Am auzit că suporterii de aici sunt fanatici, așadar nu îmi doresc decât să facem meciuri cât mai bune. Vreau ca prin prestațiile mele să ajut echipa să ajungă cât mai sus”, spunea jucătorul în momentul în care a semnat cu moldovenii.

De-a lungul carierei, Patrick a evoluat la Boavista Praia, Oliveira do Hospital, Felgueiras, Tondela, Farense, Varzim, Chaves, Torreense și Maritimo. El se află la Oțelul la prima experiență în afara Portugaliei.

