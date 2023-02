Philip de la Puterea dragostei s-a căsătorit cu sosia Bernei! ”Foștii ei nu și-ar fi dorit să mă cunoască”

Fostul concurent de la Puterea Dragostei, emisiunea difuzată de Kanal D, a spus cel mai important ”Da” din viața lui. După o relație de doar opt luni, Philip Albu a renunțat la burlăcie. În premieră pentru FANATIK proaspătul mire a făcut primele declarații despre marele eveniment.

Philip de la Puterea dragostei, cununie după doar opt luni de relație

Și-a luat cei mai apropiați prieteni, iubita din dotare și s-a prezentata în fața ofițerului de stare civilă. , de asemenea, a pregătit totul până în cel mai mic detaliu. A achiziționat chiar și o mașină de zeci de mii de euro pentru a se plimba în ziua cea mare.

ADVERTISEMENT

Cei doi amorezi au trăit într-o perioadă scurtă, cât alții într-o viață, acesta fiind și argumentul care i-a determinat să se căsătorească, fix când unii se așteptau mai puțin! Ce este interesant e faptul că actuala soție a lui Philip seamănă izbitor cu fosta parteneră, Berna, cu care a trăit o poveste zbuciumată.

”Suntem împreună de opt luni. În aceste luni am trecut prin atâtea împreună, și rele și bune. Toate acestea ne-au apropiat foarte mult. Deși sunt doar câteva luni, am impresia că a trecut mai mult timp.

ADVERTISEMENT

Am făcut foarte multe lucruri frumoase împreună și asta ne-a unit. Plimbări și momente tandre. Din fericire, nu au fost nici certuri între noi. Momentele rele nu au fost legate direct de noi, ci de cei apropiați”, a mărturisit Philip de la Puterea dragostei pentru FANATIK.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei: ”A început să plângă”

Euforic după ce ieri a renunțat la burlăcie, Philip a declarat cum a avut loc și cererea în căsătorie și cum și-a convins iubita să îi devină parteneră pentru totdeauna.

ADVERTISEMENT

”Eu am fost plecat o lună de zile într-o țară. Noi stăteam în fiecare zi și vorbeam pe cameră, ne era dor unul de celălalt și distanța ne-a dovedit că nu putem să stăm unu fără altul. Când am venit acasă am cerut-o de nevastă. Am luat frumos un apartament mare, cu jacuzzi. Am ornat camera cu baloane, am pregătit șampanie, petale, lumânări. Nu se aștepta deloc. A început să plângă”, a mai adăugat cântărețul.

Ce au spus părinții când au aflat de nuntă?

Nu puteam să omitem părerea părinților celor doi porumbei despre cununie, astfel că, , mai ales că și ei s-au căsătorit la o vârstă fragedă.

ADVERTISEMENT

Locuiesc de patru luni sub același acoperiș, iar certurile par a fi departe de ei. Asta pentru că, spune fostul concurent de la Puterea dragostei, ea nu este geloasă și nici posesivă.

ADVERTISEMENT

”Părinții noștri ne susțin. Au zis că, dacă ne iubim, să fim unul lângă altul. Părinții noștri, familia mea și a ei sau luat la 18 ani. Ea are 21 de ani, eu am 23 de ani. Locuim deja de patru luni împreună. Singurele certuri au fost cine iubește mai tare. În rest, nu am avut nicio ceartă sau discuție pe bune. Nu mi-ar fi fost rușine să recunosc, dar chiar nu am avut motive. De aceea ne-am și apropiat atât de tare. Ea nu este geloasă cum sunt unele femei. Nu este disperată. Eu îi dovedesc că sunt lângă ea, sunt tot timpul cu ea”, a precizat Philip.

Trecutul, motive de divorț între Philip de la Puterea dragostei și soția lui?

Fiecare persoană are un trecut, și, de asemenea, și Philip are unul, Berna fiind femeia alături de care el s-a făcut remarcat. În acest context, l-am întrebat pe cântăreț ce părere are despre fostii soției lui, iar reacția dură nu a întârziat să apară.

”Trecutul este trecut. Ea nu a stat în România, a locuit în Olanda. A avut doar două relații. Oricum, foștii ei nu și-ar fi dorit să mă cunoască, din mai multe puncte de vedere (n.r. râde). Sunt mai impulsiv și îmi e că aș fi dat cu ei de pământ (n.r. râde). În acea țară ea a făcut facultatea. A plecat de micuță alături de părinții ei”, a spus fostul concurent al emisiunii matrimoniale.

Planurile de viitor ale proaspeților însurăței

Celebrul artist a mai completat că deja soția lui i-a luat numele, iar planurile de viitor sunt deja puse pe hârtie. Mai au nevoie doar de timp pentru a le putea duce la bun sfârsit.

”Și-a schimbat și numele, deja este Albu. O să deschidem un salon și un restaurant, o să ridicăm și o casă împreună. O să vină și copilul, dar să ne deschidem afacerile, să ridicăm casa… să avem de toate și apoi e binevenit, că le-am făcut pe toate”, a mai povestit vedeta.

În încheiere, am trecut în revistă și cum va arăta nunta cea mare, dacă pentru cununie el a achiziționat un Bentley. Fanteziile amorezilor nu sunt deloc ieftine, mai mult, am putea spune că sunt greu de îndeplinit. Caleașcă trasă de cai, vestimentații de prinți și prințese – acestea sunt doar unele dintre gândurile lor.

”Cred că abia peste un an sau doi o să oficializăm și nunta religioasă și petrecerea. Totul va fi organizat și gândit ca o poveste de dragoste din povești. Vom fi îmbrăcați amândoi în alb, că tot mă cheamă Albu. O să fie vestimentație așa de prinți. Vrea să fie cu caleașcă, cu cai. Ca în desene. De acolo o să devenim rege și regină (n.r. râde)”, a conchis Philip Albu.