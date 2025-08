Philip Morris International, pentru al treilea an consecutiv în clasamentul „Net Zero Leaders” întocmit de revista Forbes

Philip Morris International (PMI) se regăsește, pentru al treilea an la rând, în prestigiosul clasament „Net Zero Leaders” realizat de Forbes pentru anul 2025. Compania se situează pe poziția a patra în topul celor 200 de organizații din SUA care au înregistrat cele mai mari progrese în atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

ADVERTISEMENT

Philip Morris International, pentru al treilea an consecutiv în topul companiilor „Net Zero Leaders”

Este al treilea an consecutiv în care se află în topul Forbes al companiilor considerate „Net Zero Leaders” pentru anul 2025. Clasamentul a fost întocmit pe baza datelor furnizate de și . Scopul acestui top este acela de a evalua progresul companiilor în vederea atingerii obiectivului Net Zero.

Evaluarea a avut la bază mai mulți factori, printre care structura de conducere a fiecărei companii, abilitatea de a gestiona riscurile, guvernanța, strategia de decarbonizare și performanța în ceea ce privește Obiectivele 1, 2 și 3. De asemenea, a fost analizată soliditatea financiară necesară pentru a face față concurenței din domeniu și instabilității economice.

ADVERTISEMENT

Prezența în topul întocmit de Forbes arată angajamentul constant al PMI în combaterea schimbărilor climatice și abordarea practicilor sustenabile, rezultatul unor eforturi susținute la nivel global. De asemenea, această recunoaștere arată și abordarea integrată a companiei, o fuziune între responsabilitatea față de mediu și transformarea profundă a modelului său de afaceri.

„Suntem mândri să fim recunoscuți de Forbes alături de companii de top care s-au angajat să atingă ținta de zero emisii de gaze cu efect de seră. Pentru Philip Morris România — și pentru mine personal — faptul că lăsăm o amprentă pozitivă asupra mediului și contribuim la obiectivele de sustenabilitate ale țării reprezintă atât o responsabilitate, cât și un motiv de mândrie.

ADVERTISEMENT

Atingerea neutralității emisiilor de carbon în operațiunile noastre directe în 2024 — alături de alte 20 de țări — reprezintă doar începutul. Susținute de raportări transparente și date riguroase, eforturile noastre de decarbonizare sunt concepute pentru a crea valoare pe termen lung pentru companie, societate și mediu, atât în România, cât și la nivel global.”, a declarat Carmina Fuste, Director General, Philip Morris România.

ADVERTISEMENT

Philip Morris International continuă să se implice în protejarea mediului

Din 2017 și până în prezent, din Otopeni a beneficiat de retehnologizare și modernizare, investiția totală ridicându-se la peste 730 de milioane de dolari. O mare parte din investiții au vizat măsurile de sustenabilitate, precum:

ADVERTISEMENT

Instalarea a 6.000 de panouri solare cu scopul de a reduce amprenta de carbon;

Reciclarea și valorificarea deșeurilor;

Tratarea sustenabilă a apelor uzate în stații de epurare.

În continuare, Philip Morris se implică în protejarea mediului, fiind o prezență activă în proiecte de reîmpădurire, conservarea biodiversității și acțiuni de ecologizare desfășurate în parteneriat cu ONG-uri și autorități locale.

„Strategia noastră de sustenabilitate rămâne profund integrată în transformarea afacerii. Este un catalizator pentru reziliență operațională, stimularea inovației și crearea de valoare pe termen lung. Inițiative precum investițiile în energie regenerabilă și optimizarea lanțului de aprovizionare sunt fundamentate pe date, transparență și ambiția de a îmbunătăți atât performanța noastră de mediu, cât și poziția competitivă.”, a declarat Jennifer Motles, Director Sustainability, Philip Morris International.

Philip Morris International: Un lider global în construirea unui viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din domeniul bunurilor de larg consum ale cărei obiective principale sunt construirea unui viitor fără fum și extinderea portofoliului cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. În portofoliul actual de produse al companiei se regăsesc, în principal, țigări și produse fără fum, inclusiv produse care încălzesc tutunul fără să îl ardă și pliculețe cu nicotină.

În 30 iunie 2025, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în 97 de piețe, iar PMI estimează că aproximativ 41 milioane de consumatori adulți din întreaga lume utilizează produsele fără fum dezvoltate de companie. Mulți dintre aceștia au renunțat la țigări sau și-au redus semnificativ consumul. Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 41% din veniturile nete totale ale PMI în primul trimestru al anului 2025.

Din 2008, PMI a investit peste 14 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor.