Piața de carte din România a ajuns la 120 de milioane de euro în 2024: „Meritul librăriilor online și offline”

Piața de carte din România a ajuns la 120 de milioane de euro în anul 2024, dezvăluie directorul uneia dintre cele mai cunoscute și apreciate edituri de la noi, Bookzone.

În urma succesului de care s-a bucurat , organizat de Bookzone pe 30 ianuarie 2025, directorul Florin Enceanu vorbește despre importanța pe care o au cărțile, dat fiind că, potrivit Eurostat, în 2022, țara noastră se afla pe ultimul loc la consumul de carte. Mai precis, doar 29,5% dintre români au deschis cel puțin o dată o carte în respectivul an.

În ciuda acestei fotografii nu tocmai roz cu privire la cum stau românii cu cititul, la au fost 4.000 de persoane care au asistat la o adevărată paradă de cărți, prezentate de-a lungul Galei Premiilor Literare.

„Gala Literară din acest an a fost un adevărat fenomen. Sala Palatului a fost plină de oameni pasionați de lectură, oameni care, împărtășind aceleași valori, au creat, alături de invitați, momente de o emoție greu de descris în cuvinte și dificil de explicat.

Când am citit mesajele participanților, am fost copleșit. Să aflu că această gală este comparată, din punct de vedere al organizării, cu evenimente internaționale de marcă și că este considerată de departe cel mai frumos eveniment literar trăit, m-a umplut de mândrie”, a declarat Florin Enceanu, directorul Bookzone, despre ediția din acest an.

Directorul editurii Bookzone, despre investițiile făcute în cărți și promovarea lecturii

În continuare, directorul dezvăluie că s-a reușit, dincolo de evenimentul care a fost extrem de bine primit de bucureșteni, creșterea cu un punct procentual a numărului de cititori din țara noastră.

„Piața de carte din România a crescut de la 100 de milioane de euro în 2023 la 120 de milioane de euro în 2024.

Acest succes nu este doar al nostru, ci este meritul librăriilor online și offline, al agenților literari, al presei, al editurilor din România, al autorilor extraordinari care au fost publicați și, foarte important, al cititorilor.

Pentru a ne onora angajamentul, Bookzone a crescut bugetul de promovare de la 3 milioane de euro la 4 milioane de euro în 2024, ajungând în casele a peste 1,5 milioane de oameni și livrând în total peste 4 milioane de cărți”, completează Florin Enceanu.