Piața neagră a jocurilor de noroc, adevăratul câștigător al populismului fiscal din România și UE! 81 de milioane de europeni sunt expuși

împinge tot mai mulți jucători pe piața neagră, ceea ce îi face vulnerabili la multe pericole. Iar un raport publicat de Yield Sec arată că 92% din conținutul de gambling accesat online în UE a provenit din surse neautorizate.

Piața neagră a jocurilor de noroc, adevăratul câștigător al populismului fiscal din România și UE!

Europa de Est este cea mai afectată, cu 82% din venituri direcționate spre piața neagră. În 2024, operatorii neautorizați controlau 71% din piața europeană de pariuri și cazinouri online, echivalentul a 80,65 de mlioane de euro, conform Bloomberg / Yield Sec.

Operatorii licențiați au generat doar 33,64 de milioane de euro din toată piața, estimată anul trecut la 114,3 miliarde de euro. Datele provin dintr-o analiză Yield Sec pentru European Casino Association, preluată și de cei de la Bloomberg.

81 de milioane de europeni sunt expuși serviciilor ilegale

Evenimentele sportive ale anului 2024, Campionatul European și Jocurile Olimpice de la Paris, au creat un context foarte profitabil care a dus la proliferarea cazinourilor cripto, a platformelor de pariuri pe evenimente politice și a streamingului sportiv piratat. Toate aceste canale au fost exploatate agresiv de operatorii nelicențiați și amplificate prin ecosistemele marilor platforme de publicitate: Google, Meta și TikTok.

Atunci când piața neagră devine dominantă problema mare e că statele pierd pe două fronturi: nu există protecția jucătorilor și nici nu se colectează taxe din tot ceea ce se joacă. 92% din conținutul de gambling accesat online în UE în 2024 a venit din surse neautorizate, 81 de milioane de europeni fiind expuși serviciilor ilegale.

Trei realități ignorate: ilegalul devine atractiv, jucătorii sunt interesați de suma netă, publicitatea domină platformele Big Tech

Trei realități sunt ignorate de politicieni: piața legală și cea ilegală coexistă. Cu cât taxele și restricțiile cresc, cu atât ilegalul devine mai atractiv. În Franța, plafonarea RTP și interdicția cazinourilor online au împins milioane de jucători spre site-uri offshore, cu pierderi la buget de peste 1,5 miliarde de euro anual, după cum estimează ANJ, reglementatorul pieței franceze.

În al doilea rând, jucătorul e interesat de suma netă, de câștigul cu care rămâne în mână. , iar în online exista chiar o inovație autohtonă, adică se taxează inclusiv depunerile, conform legislației în vigoare. În piața neagră, taxarea este evident zero. La fel și protecția jucătorilor. Rezultatul? Tot mai mulți jucători migrează spre ilegal, atunci când presiunea fiscală crește.

În al treilea rând, publicitatea site-urilor ilegale domină pe platformele Big Tech. Google, cel mai mare furnizor global de publicitate digitală, alături de Meta și TikTok, funcționează ca porți de acces către audiențe masive. Deși există politici și filtre pentru reclamele la jocuri de noroc, aplicarea rămâne inegală și poate fi eludată prin afiliați, targetări opace sau rețele de site-uri-partenere. Analizele recente arată că o mare parte din conținutul vizibil pentru utilizatori provine din surse neautorizate, ceea ce amplifică confuzia și atrage jucători fără ca aceștia să conștientizeze că accesează servicii ilegale.

Crima organizată, unul dintre marii beneficiari

Rețelele de gambling ilegal sunt de multe ori și parte din crima organizată. Campania INTERPOL „SOGA X” din 2024 a vizat mii de site-uri și centre de pariere ilegale, cu peste 5.000 de arestări. Iar Europol avertizează de ani buni – grupările criminale folosesc pariurile ilegale și manipularea evenimentelor sportive, pentru spălare de bani.

Luând în considerare amploarea fenomenului și sumele de ordinul zecilor de miliarde de euro doar la nivelul UE, este mai mult decât evident că astfel de operațiuni nu pot exista fără complicități locale, de cele mai multe ori în rândul decidentilor politici, care facilitează și oferă protecție.

Lecția abordărilor complet diferite

Să luăm două țări dezvoltate, cu abordări total diferite asupra gambling-ului. Germania – taxe mari și restricții dure. Efectul? Interes minim pentru piața licențiată. Autoritățile contestă cifrele industriei, dar lipsa unui consens și decizii care se iau pe bază de percepții, amplifică problema.

Danemarca – peste 90% din cifra de afaceri a industriei jocurilor de noroc este realizată în piața legală, dovada că o legislație coerentă și o aplicare fermă a legii mențin marginală piața neagră.

România nu face excepție. Între blocaje și fiscalitate excesivă. Care e soluția?

Pe fondul instabilității politice și luptelor electorale din anul cu cele mai multe scrutinuri din istoria sa postdecembristă – 2024 -, România alunecă tot mai mult spre populism fiscal și măsuri, care sufocă piața reglementată. Iar când peste două treimi din online-ul european este deja în mâinile operatorilor ilegali, România riscă la rândul ei pierderi majore – evaziune fiscală, expunerea consumatorilor la oferte toxice și finanțarea crimei organizate.

ONJN, reglementatorul pieței românești de profil, blochează periodic domenii neautorizate și avertizează procesatori sau afiliați. Totuși, cererea pentru oferta ilegală rămâne. Impozitarea la sursă continuă să stimuleze tentația de a „ocoli” piața legală, în lipsa unor alternative atractive.

Care ar fi soluțiile care funcționează în piețe precum Danemarca? Pe lângă politica de taxare care ar trebui să fie competitivă, experții insistă pe aplicare inteligentă și transfrontalieră a legii (plăți, afiliați, platforme de publicitate: Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads) și de cooperare reală stat–industrie–platforme, cu indicatori clari privind piața legală vs. piața neagră.