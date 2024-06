Piața online, afacerea extrem de profitabilă pusă pe picioare de o româncă. Zeci de comenzi pe zi

O româncă a pus pe picioare o afacere inedită – piața online – care îi aduce profituri excelente grație unui mod de a face business extrem de ingenios. A ajuns să aibă și zeci de comenzi pe zi.

Piața online câștigă tot mai mult teren în România. O româncă a dat lovitura

, haine sau încălțăminte au explodat în România ultimilor ani. Treptat, românii încep să prindă și gustul comenzilor online de alimente.

În ultima perioadă, tot mai mulți producători români vând nu doar la taraba clasică, ci și prin intermediul aplicaților de livrări. Dacă odinioară părea ceva SF, acum roșiile, castraveții, vinetele sau brânza sunt la un click distanță.

E adevărat, produsele livrate astfel costă cu 10 – 20% mai mult, dar în câteva minute coșul ajunge la ușă. O româncă a pus pe picioare o astfel de afacere virtuală, în paralel cu cea clasică.

Ioana dispune de o tarabă cu fructe şi legume într-o piaţă din București. În paralel, aceasta primește și circa 50 de comenzi pe zi prin aplicații. Nu e ușor să-ți atragi clienții în această zonă online, dar cu puțină atenție la detalii poți da lovitura.

“M-am străduit foarte tare să-i atrag, am băgat produse foarte bune. Am o clientă care a făcut a treia comandă la mine de azi dimineaţă. Dacă am roşia aici cu 10 lei, acolo să zicem că este 12 lei sau 13 lei“, spune Ioana, conform .

Secretele unui succes pe ”piața online”

Pe hârtie, ”piața online” . În realitate, până la crearea unei clientele care să susțină business-ul este cale destul de lungă. În ceea ce o privește pe întreprinzătoarea din Capitală, aceasta a avut idei destul de ingenioase.

Astfel, pentru a-și atrage clienții și a-i menține, Ioana le oferă mereu ceva din partea casei. De exemplu, o clientă a făcut piaţa virtual şi a comandat legume, fructe, urdă de oaie şi brânză de burduf, pe care a plătit 48 de lei. Grație plății online, ea a primit şi un cadou.

Treptat, și în România sunt tot mai multi clienţi care vor să primească coşul cu roşii, castraveţi si vinete românești direct la uşă. Business-ul este încă în fazele incipiente, însă are potențial de dezvoltare, spun specialiștii.