PIB-ul României, scădere cu 3,9%. Cîțu: ”Corectăm 30 de ani de amânări și de populism”

Produsul intern brut al României (PIB) a scăzut cu doar 3,9% în 2020 față de 2019, lucru care este văzut ca un aspect pozitiv de premierul Florin Cîțu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Șeful Guvernului este de părere că această performanţă ”spulberă estimările apocaliptice” şi anunţă că el și echipa sa nu se opresc aici, iar 2021 va fi anul reformelor şi al investiţiilor, pentru a corecta ”30 de ani de amânări și de populism”.

Interesant este faptul că, în luna aprilie, FMI estima o scădere de 5% a PIB-ului României, iar mulți analiști se așteptau la căderi de 7-8% din cauza pandemiei de Covid-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

PIB-ul României a scăzut cu doar 3,9% în 2020. Reacția lui Florin Cîțu

Marți, Institutul Național de Statistică a anunțat că economia României a scăzut anul trecut cu 3,9% faţă de 2019, un rezultat mai bun decât estimările anterioare.

Despre datele furnizate de INS, cu privire la evoluția economiei în an de pandemie, premierul Florin Cîțu a spus că este o ”performanță care spulberă estimările apocaliptice”.

ADVERTISEMENT

Șeful Executivului a adăugat că evoluția fost în medie cu 2,5% mai bună față de cea estimată de instituțiile internaționale, Comisia Europeană, agențiile de rating și instituțiile financiare.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Cîțu nu a ezitat să arunce săgeți către predecesorii aflați la conducerea țării în ultimele trei decenii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Economia României, performanţa care SPULBERĂ estimările apocaliptice! În trimestrul IV din 2020 economia României a crescut cu 5.3%!!! O performantă fantastică. Cea mai RAPIDĂ revenire a economiei din istorie. Am promis. Am făcut. Am avut dreptate.

Revenirea economiei în V, o certitudine! În 2020, economia României, alături de cea globală, a fost lovită de cea mai mare criză din ultima sută de ani. Cu toate acestea, s-a contractat cu DOAR 3.9%”, spune Cîţu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cîțu: ”Economia României, performanța care spulberă estimările apocaliptice”

Florin Cîțu afirmă că el și echipa sa de la Guvern au luat cele mai bune măsuri din punct de vedere economic şi a spulberat toate estimările apocaliptice.

”Împreună am reuşit să redresăm economia şi să avem acest rezultat. România a PERFORMAT în 2020 cu 5% mai bine decât estimările iniţiale şi în medie cu 2.5% mai bine decât TOATE estimările publicate de instituţiile internaţionale, CE, agenţiile de rating şi instituţiile financiare. Nu ne oprim aici.

ADVERTISEMENT

Anul acesta este anul REFORMELOR şi al INVESTIŢIILOR. Corectăm 30 de ani de amânări şi de populism. În acest prim mandat, de 4 ani, promit să pun economia pe o traiectorie de creştere economică sustenabilă şi să creez un mediu economic în care toţi românii au şansa de reuşi”, mai spune Florin Cîţu în postarea de pe Facebook.