Picăturile care ne scapă de ochelarii de citit. Medicamentul aprobat în SUA va ajunge curând pe piață

Autoritățile americane au aprobat un nou medicament pentru tratarea prezbiopiei, pierderea treptată a vederii de aproape
Laurentiu Sirbu
10.08.2025 | 14:19
Medicamentul va intra pe piață în câteva luni. Sursa foto: Unsplash

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a aprobat picăturile oftalmice VIZZ (produse de compania LENZ Therapeutics, Inc.) pentru tratamentul prezbiopiei – pierderea treptată a vederii de aproape asociată cu înaintarea în vârstă, care afectează aproape 130 de milioane de americani. Medicamentul urmează să ajungă pe piață în curând.

Picăturile care ne scapă de ochelarii de citit

Ingredientul activ din picăturile VIZZ 1,44% este aceclidina, un produs aprobat de FDA, care contractă sfincterul irisului, determinând un efect de „orificiu mic” ce extinde adâncimea câmpului vizual pentru a îmbunătăți vederea de aproape, fără a provoca o deplasare spre miopie, potrivit producătorului medicamentului.

Decizia FDA „reprezintă o îmbunătățire transformatoare a opțiunilor de tratament disponibile pentru cei 128 de milioane de adulți care trăiesc cu vedere încețoșată la aproape în Statele Unite”, a declarat Eef Schimmelpennink, președinte și director executiv al companiei, într-un comunicat.

Aprobarea FDA a urmat rezultatelor a trei studii clinice randomizate de fază 3, care au evaluat siguranța și eficacitatea VIZZ. Studiile CLARITY 1 și CLARITY 2 au inclus 466 de participanți care au primit o singură doză zilnică timp de 42 de zile; CLARITY 3 a inclus 217 persoane, pentru o analiză a siguranței pe termen lung pe o perioadă de 6 luni, timp în care participanții au administrat zilnic o singură doză de picături oftalmice.

Potrivit companiei, VIZZ a fost asociat cu îmbunătățirea vederii de aproape în decurs de 30 de minute, iar efectele au durat până la 10 ore.

Când va ajunge pe piață medicamentul

Produsul nu a fost asociat cu evenimente adverse grave legate de tratament. Cele mai frecvente plângeri raportate de participanții la studii au fost iritația la locul instilării (20%), vederea întunecată (16%) și durerile de cap (13%). Unii participanți au raportat, de asemenea, hiperemie conjunctivală (8%) și hiperemie oculară (7%), potrivit LENZ.

„Această aprobare de către FDA reprezintă o schimbare de paradigmă disruptivă în opțiunile de tratament pentru milioane de persoane frustrate și care se confruntă cu pierderea inevitabilă a vederii de aproape odată cu vârsta”, a declarat dr. Marc Bloomenstein, optometrist la Schwartz Laser Eye Care Center din Scottsdale, Arizona, investigator clinic care a contribuit la cercetare.

„Cred că aceasta va fi o soluție binevenită atât pentru optometriști, cât și pentru oftalmologi, care vor putea oferi acum un tratament pentru prezbiopie extrem de eficient și mult căutat, ce ar putea deveni imediat standardul de îngrijire, având un profil al produsului care răspunde nevoilor pacienților noștri”, a mai adăugat acesta.

