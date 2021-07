Picnic la Galeria Bitolia! Sau cum poți face o femeie fericită cu haine de lux și distracție la maximum

Oana Livia Badea este avocatul care, pe lângă pledoariile în fața instanței, face senzație în lumea modei de la noi de mai bine de un an și jumătate, lansând colecții după colecții, fie ele vestimentare, fie de bijuterii sau artă decorativă.

Picnic la Bitolia și a 25-a colecție de haine

Ziua de 20 iulie este ziua care marchează lansarea celei de-a 25 colecții de haine pregătite de avocatul . Iar lansarea colecției vestimentare cu piese care mai de care mai reușite a fost făcută la un picnic, unul adevărat, chiar în grădina interioară de la Bitolia Gallery din zona Dorobanți.

Invitații, purtând haine în ton cu evenimentul, au putut admira cea mai nouă colecție de haine ieșită din mâinile Oanei Badea, colecție pe care a caracterizat-o în câteva cuvinte.

”Colecția aceasta este dedicată femeilor care vor să se bucure de un picnic în ținute pe măsură. Colecția se adresează femeilor puternice, rafinate, așa cum sunt toate colecțiile noastre de la Bitolia Gallery”, a spus Oana Livia Badea la lansarea colecției de haine care a avut loc în grădina interioară din zona Dorobanți a Capitalei.

Oana Livia Badea: ”Piesa preferată o port eu”

Oana Livia Badea, la lansarea atipică a colecției Picnic a casei de modă pe care o conduce, a vorbit și despre hainele pe care le-a prezentat la mica petrecere pe care a pus-o la cale, înconjurată de prietenii apropiați și de câteva vedete din lumea mondenă românească.

”Colecția Picnic s-a născut ca un fel de manifest. M-am gândit că am stat în casă, că trebuie să ieșim, și unde ieșim? La un picnic! Pentru confort, pentru lucruri în care să ne simțim bine, am creat fiecare piesă pentru o anumită tipologie de persoană. Cine poartă pantaloni scurți, cine poartă o fustă mai lungă, cine dorește ca materialele să nu se șifoneze, cine dorește colorat, cine dorește un albastru clasic… Am încercat să abordăm toate stilurile și toate culorile, așa cum am făcut-o întotdeauna”, ne-a spus Oana Livia Badea.

Mai mut, ne-a explicat Oana Livia Badea, colecția pe care a creat-o îi place enorm. ”Piesa preferată o port eu”, a spus Oana Livia Badea indicând rochia de culoare verde smarald pe care a purtat-o la începutul picnicului care a marcat lansarea colecției și care era admirată de mai toate doamnele și domnișoarele din jur.

Petrecere de pomină la Bitolia, la lansarea noii colecții

Colecția Picnic a fost marcată și de o petrecere de pomină la care, spre încântarea celor de acolo, și-au făcut apariția și simpaticii patrupezi ai Oanei Badea. Dar nu a fost singura surpriză…

Iar asta pentru că, așa cum șade bine la un picnic rafinat, invitații de la Bitolia s-au putut delecta cu fructe, limonadă, fursecuri și… pizza. Și pentru că niciun picnic nu e complet dacă nu este muzică, Oana Livia Badea le-a făcut o surpriză de pomină invitaților și, la petrecere, s-a și dansat de pomină.

Iar cei care s-au ocupat de buna dispoziție a invitaților au fost chiar cei de la Damian Drăghici & Brothers, artiștii reușind să transforme picnicul într-o petrecere în toată regula.

Iar Oana Livia Badea, care a renunțat la rochia verde smarald pentru una mai lejeră, ca un amfitrion care se respectă a fost prima care s-a prins la dans pe acordurile lăutărești ale artiștilor care au reușit, de altfel, să îi provoace pe toți să se miște până la epuizare în ciuda căldurii.

Oana Livia Badea pregătește deja o nouă colecție

”Vom pregăti și o colecție de încălțăminte. Trebuie doar să mai găsim și un producător care să țină pasul cu noi. Modelele sunt pregătite deja, dar așteptăm producătorul”, ne-a spus Oana Livia Badea care, deja, a anunțat că, atunci când vine vorba de haine, va lansa și o colecție surprinzătoare dedicată sezonului de toamnă-iarnă 2021.

Iar succesul ei este incontestabil, având în vedere că, acum, colecțiile de haine pe care le-a pus la punct pot fi cumpărate de la diverși retaileri renumiți din România, nu doar de la galeria din zona Dorobanți.

Oana Livia Badea, investiție uriașă în modă

Pasionată de artă și, implicit, de tot ceea ce este frumos, Oana Livia Badea a decis să își dedice timpul unei ocupații care nu pare să fie în sfera de interese ale unui avocat: moda.

Așa că, după o investiție de un milion și jumătate de euro, Oana Livia Badea a pornit proiectul Bitolia Galery de pe strada cu același nume din zona Dorobanți.

Iar acum, după 25 de colecții lansate, Oana Livia Badea se poate lăuda cu o diversificare uluitoare a produselor de lux pe care le pune la dispoziția femeilor: ținute pentru toate ocaziile și gusturile, dar și accesorii care să le îmbogățească vizual. Iar pentru cei pasionați de decorațiuni interioare, Oana Livia Badea a investit și în artă decorativă și home deco.

“Bitolia Gallery înseamnă, înainte de toate, arta vestimentației de lux, potrivite pentru orice evenimente high-class, dar și o experiență stilistică remarcabilă, în sensul în care toate rochiile de lux lucrate exclusiv manual pot fi găsite într-un decor fabulos”, spunea Oana Livia Badea.