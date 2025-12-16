Piedone a cerut schimbarea judecătoarei, pentru că l-a făcut să se simtă prost. Cine e magistratul care a vorbit despre ”anturajul și mediul” fostului șef ANPC

ADVERTISEMENT

Cristian Popescu Piedone a cerut schimbarea judecătoarei din dosarul DNA pe motiv că aceasta ar fi emis judecăți de valoare despre el, pe baza căruia i-a prelungit controlul judiciar.

Piedone a luat foc și a cerut schimbarea judecătoarei

Cristian Popescu Piedone s-a supărat pe judecătoarea de cameră preliminară din dosarul trimis în instanță de DNA, în care este acuzat că ar fi divulgat unui operator economic informații privind un control al ANPC. Cazul a ajuns în cameră preliminară și a fost repartizat judecătoarei Anca Pavăl, căreia Piedone i-a cerut recuzarea.

ADVERTISEMENT

La data de 5 decembrie 2025, Tribunalul Brașov a respins ca neîntemeiată cererea de recuzare a judecătoarei Anca Pavăl, formulată de inculpatul Cristian Victor Popescu Piedone. Din informațiile consultate de FANATIK în dosar rezultă că fostul șef al ANPC și-a motivat cerea de schimbare a judecătoarei prin faptul că aceasta ar fi făcut o serie de afirmații referitoare la persoana inculpatului considerate de acesta jignitoare.

Ce a scris judecătoarea Anca Pavăl în motivarea prelungirii controlului judiciar

Piedone spune în cererea sa că astfel de afirmații pot duce la impresia că ar fi lipsită de imparțialitate.

ADVERTISEMENT

”În motivarea cererii, inculpatul a arătat că aceasta are legătură cu modalitatea în care judecătorul a soluţionat dosarul asociat privind verificarea măsurilor preventive şi cu aserţiunile identificate în încheiere.

ADVERTISEMENT

A opinat că aceste aserţiuni nu se pot regăsi într-o încheiere a unui judecător de cameră preliminară, de fond sau de drepturi şi libertăţi deoarece sunt incompatibile cu imparţialitatea obligatorie a oricărui magistrat judecător.

Piedone crede că judecătoarea s-a antepronunțat spunând că reprezintă un pericol public și că nu e sigură că nu va influența martorii

Lămuririle cerute au vizat următoarele aspecte reținute de judecător:

ADVERTISEMENT

”anturajul şi mediul din care provine inculpatul”,

„circumstanţele personale ce creionează profilul inculpatului Popescu Victor Cristian Piedone”,

„subzistă dezideratul garantării împrejurării că inculpatul nu va interveni direct sau indirect în desfăşurarea normală a procedurii, fie prin influenţarea altor participanţi la proces, fie prin obstrucţionarea demersurilor judiciare”,

„pericolul pentru ordinea publică”,

„imperativul corijării comportamentului imputat inculpatului şi dezideratul conformării la regulile de conveţuire socială care reclamă la acest moment subzistenţa măsurii preventive”,

„elementele care definesc persoana inculpatului”.

În drept, au fost invocate prevederile art. 64 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală”, se arată în cererea de recuzare formulată de fostul primar și șef al ANPC.

Colegii judecătoarei au respins cererea de recuzare. Exprimările sunt ”generale”

Conform procedurii, cererea de recuzare a fost analizată de . Acesta a considerat că magistratul care a făcut respectivele afirmații nu a dat dovadă de lipsă de imparțialitate, iar ”aspectele invocate de către inculpat au un caracter pur speculativ”.

Din punct de vedere al judecătorului, colega sa a folosit ”exprimări generale ce fac trimitere la circumstanțele personale ale inculpatului”. Acesta mai spune că nu a putut să identifice niciun motiv care să justifice în mod rezonabil o bănuială că imparțialitatea judecătorului de cameră preliminară ar putea fi afectată.

Piedone, trimis în judecată sub control judiciar. Ar fi divulgat informații clasificate

Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată în octombrie 2025, fiind acuzat de divulgarea de informații nedestinate publicității. Este vorba despre o faptă asimilată corupției, comisă în timp ce acesta ocupa funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului.

Procurorii DNA îl acuză pe fostul primar că ar fi alertat patronul unui hotel din Sinaia cu privire la un control iminent al instituției, în iulie 2025.

În dosarul Colectiv, Piedone a cerut despăgubiri statului român

După punerea sub acuzare, Piedone s-a retras din funcția de președinte al ANPC și a fost plasat sub control judiciar. Dosarul a fost finalizat și trimis spre judecare la Tribunalul Brașov, acolo unde se află abia în cameră preliminară. În această etapă, un judecător trebuie să constate că probele din dosar au fost administrate în mod legal. Dacă da, dosarul este trimis la judecată pe fond, urmând să fie preluat de un alt complet ales aleatoriu.

Cristian Popescu Piedone a mai fost condamnat în dosarul Colectiv și ulterior eliberat de ÎCCJ, care l-a achitat definitiv. În această speță, Piedone a dat România în judecată solicitând despăgubiri substanțiale.