Piedone a închis una dintre cele mai mari fabrici de pâine din țară. Ce nereguli grave au fost descoperite

Cristian Popescu Piedone a făcut, din nou, ravagii. Inspectorii instituției au descoperit probleme grave de igienă la mai multe fabrici de panificație din Ilfov, Giurgiu și București, printre care și Koksal, un important producător care livrează zilnic peste 80.000 de pâini și 20.000 de specialități de panificație. În urma verificărilor, autoritățile au suspendat activitatea fabricii pentru o perioadă de până la șase luni și au aplicat amenzi totale de 30.000 de lei.

Cristian Popescu Piedone a închis cea mai mare fabrică de pâine din Ilfov

, fabrica din Jilava funcționa de peste 25 de ani fără îmbunătățiri tehnologice semnificative, iar la control s-au descoperit nereguli grave. Printre acestea se numără: tăvi de coacere neigienizate, rugină și exfolieri de vopsea pe echipamente, depozitare necorespunzătoare a materiilor prime și produse expirate. De asemenea, sosurile folosite pentru prepararea shaormei erau păstrate la temperaturi neconforme, acest lucru reprezentând un pericol major pentru clienți.

Pe lângă suspendarea activității, comisarii au decis retragerea definitivă a 321,6 kg de alimente și aplicarea unor amenzi suplimentare pentru nereguli legate de greutatea produselor comercializate. Spre exemplu, shaorma de vită conținea doar 135 g de carne, față de cele 170 g specificate în meniu, ceea ce a condus la sancționarea unității cu 5.000 de lei.

ANPC a dat amenzi colosale la mai multe fabrici

, a făcut mai multe verificări. Prima firmă verificată este „Koksal Prod Impex 96 SRL”, din Sectorul 4. Această unitate a fost supusă unui control riguros, iar inspectorii au descoperit condiții de igienă deplorabile: tăvi necurățate, acumulări de grăsimi arse, mizerie grosieră în spațiile de producție și chiar insecte moarte în zona depozitului de făină.

În urma neregulilor constatate, s-a dispus suspendarea activității pentru o perioadă de până la șase luni și aplicarea unei amenzi de 50.000 de lei. S-au retras din circuitul consumului uman 241,5 kg de produse și materii prime alterate, iar probe de făină au fost prelevate pentru analize microbiologice.

De asemenea, comisarii au controlat și firma „Le Pain Finno SRL”, unde au descoperit o mulțime de probleme de igienă, printre care: Mașini de transport cu mucegai, tăvi de dospire necurățate, cu exfolieri, cameră de dospire cu rugină și miros puternic, tăvi de coacere uzate și pline de arsuri, pavimente deteriorate, diferențe de gramaj la produsele de panificație.

Ce nereguli grave au fost descoperite de ANPC

În urma inspecției, s-au aplicat amenzi în valoare de 50.000 de lei, iar activitatea unității a fost suspendată temporar până la remedierea deficiențelor. În plus, s-au efectuat teste microbiologice pentru depistarea bacteriilor coliforme, drojdiilor și mucegaiurilor. O altă locație verificată a fost „Bread is Life By Koksal”. La această locație, inspectorii au identificat produse de patiserie și cofetărie fără etichete și date de producție, agregate frigorifice neigienizate, precum și tăvi de coacere și rasteluri pline de arsuri și mucegai. De asemenea, unele produse aveau termenul de valabilitate expirat.

Ca urmare, s-a decis suspendarea temporară a activității, iar unitatea a fost sancționată cu amenzi în valoare de 25.000 de lei, în timp ce 430 kg de produse au fost retrase definitiv de pe piață. În același timp, Cristian Popescu Piedone a făcut verificări și la „Salatin Bosfor Import Export SRL”. Această unitate a fost sancționată cu 40.000 de lei pentru lipsa igienei în spațiile de producție și depozitare. Printre cele mai grave nereguli descoperite se numără:

Depozitarea făinii în spații prăfuite și îmbâcsite

Produse finite și ambalaje depozitate în aer liber, sub o copertină

Blaturi de lucru mucegăite și uzate

Benzile transportoare necurățate, pline de cocă și murdărie

Ustensile uzate, cu impurități și rugină

Frigidere neconforme pentru depozitarea ingredientelor, inclusiv ouă și brânză

Prezența insectelor vii (gândaci) în spațiul de producție

Unitatea a fost închisă temporar, iar 323 kg de produse au fost retrase definitiv din circuitul consumului uman. Singura locație care nu a prezentat abateri de la legislația în vigoare a fost „Vel Pitar SA”.