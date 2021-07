Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 din București, a făcut declarații în privința stenogramelor DNA. Acesta susține că discuția cu Ion Rădoi, șeful sindicatului de la metrou, a fost o „glumă”.

Primarul a fost acuzat că a întârziat intenționat demolarea chioșcurilor ilegale din stații și că i-a cerut, în schimb, favoruri liderului sindicatului.

În discuția respectivă, Piedone îi cerea lui Ion Rădoi jumătate de stație de metrou pentru spații comerciale. Primarul a lămurit cum au stat, de fapt, lucrurile.

Piedone a reacționat după ce au apărut stenogramele DNA: „Un spirit de glumă în stilul meu caracteristic, păi ce, am înnebunit?”

a reacționat după au apărut stenogramele DNA ale discuției sale cu Ion Rădoi.

Primarul Sectorului 5 din Capitală a susținut că favorul pe care i l-a cerut liderului sindicatului de la metrou a fost făcut în spirit de glumă.

Totodată, Piedone a ținut să precizeze că nu ar face o asemenea greșeală, să vorbească astfel de lucruri într-o conversație.

„Am făcut un spirit de glumă în stilul meu caracteristic. Cum să zic, și la telefon, să mi se dea jumătate de stație, păi ce, am înnebunit? Fiecare e pe lege, eu am spus în convorbire că sunt pe lege.

Una a fost la telefon, alta sunt documentele (…) Am zis-o într-un spirit de glumă. Hai să fim serioși, am aproape 28 de ani în administrație, nu pot face asemenea greșeli elementare.

Am glumit, da, una a fost vorba, alta actele derulate conform legii”, a declarat Piedone pentru .

Primarul a mai precizat că autorizație de demolare pentru chioșcurile de la stațiile de metrou din Sectorul 5 au fost emise încă din 11 iunie, potrivit sursei citate.

Chioșcurile vor fi demolate în zilele următoare de către o firmă specializată a Primăriei Sectorului 5, pe cheltuiala Metrorex.

Stenogramele DNA au arătat cum Piedone i-ar fi cerut lui Ion Rădoi jumătate din stați Izvor ca să nu fie demolate chioșcurile, motiv pentru care a fost acuzat.

„Procurorii DNA au ridicat documentele și au constatat că am îndeplinit toate procedurile legale, iar întârzierea nu se datorează faptului că nu am vrut sau am pretins ceva de la dl Rădoi.

Ci pentru că din dispoziția care este deja emisă din 11 iunie, în care infrastructura SA, din dispoziția mea, trebuie să dezafecteze aceste chișcuri. Infrastructura SA era angrenată în alte lucrări de investiții în sector, s-a amânat.

Procedura va fi dusă la îndeplinire, probabil în seara asta – mâine, dar chișcurile se vor demola. Sindicatul mă dă și în judecată”, a mai precizat Piedone.

Ce i-a spus Piedone lui Ion Rădoi

pentru faptul că a întârziat intenționat spațiile comerciale întrucât ar fi ajuns la un acord cu Ion Rădoi.

„Am înţeles! Tu o să rezişti, ascultă ce îţi spun! Tu o să rezişti! Se schimbă (neinteligibil), dar tu o să rezişti! (…)După ce o să învii, îmi dai şi mie o jumate de staţie la Izvor şi mie?”, se arată în stenogramele DNA.

Ion Rădoi i-a spus primarului că îi dă „o juma de staţie întreagă”, după care au vorbit despre Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

Din discuție reiese că nici acesta nu ar fi demolat spațiile comerciale de la metrou pentru a-l ajuta pe Rădoi.