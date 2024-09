Piedone, candidat PSD la Senat? Marcel Ciolacu: ”Nu am discutat încă”

Marcel Ciolacu a fost întrebat sâmbătă dacă sunt adevărate informațiile apărute pe surse, conform cărora actualul edil al Sectorului 5 ar urma să candideze pe listele PSD pentru un loc în Senat.

Marcel Ciolacu: ”Nu am discutat încă”

a discutat „încă” despre această posibilitate nici cu șefa organizației București a partidului, Gabriela Firea, nici cu liderii filialelor de sector.

ADVERTISEMENT

„Nu am discutat încă. Nu am discutat cu preşedinta organizaţiei de Bucureşti, nu am discutat cu preşedinţii organizaţiilor de sector. (…)

Haideţi să vedem, e o discuţie pe care o avem în interiorul partidului”, a afirmat Marcel Ciolacu în cadrul unei conferințe de presă.

ADVERTISEMENT

Surse politice, citate de , susțin că , ar negocia negociază un loc pe listele de candidați PSD pentru Senat. Și la alegerile parlamentare trecute, PSD a inclus pe liste mai mulți candidați care sunt membri ai PUSL.

Cristian Popescu Piedone a renunțat să mai candideze la Primăria Sectorului 5 în favoarea fiului său Vlad Popescu Piedone, care a și câștigat alegerile din 9 iunie. Edilul încă în funcție și-a încercat norocul la Primăria Capitalei, cursă în care s-a clasat pe locul al treilea cu 15,48% din voturi.

ADVERTISEMENT

Piedone, candidat PSD la Senat?

Așadar, în contextul în care filiala PSD Sector 5 încă nu a stabilit lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie, sursele politice citate susțin că se așteaptă rezultatul negocierilor cu Cristian Popescu Piedone.

“Așteptăm rezultatul negocierilor cu Piedone, care-și dorește un mandat de senator. Să vedem dacă va candida pe listele PSD sau din partea PUSL”, au precizat acestea.

ADVERTISEMENT

“Şi la alegerile de anul acesta cei de la PUSL vor primi locuri eligibile pe listele PSD”, susțin sursele social democrate.

PSD îşi propune să obţină cel puţin 9 deputaţi şi trei senatori în Bucureşti. “În cel mai bun scenariu luăm 10 mandate la Camera Deputaţilor şi 4 la Senat”, au concluzionat sursele citate.