Piedone cere primăriei conduse de propriul fiu să-i plătească salariile pe un an. Sumele, din perioada detenției în dosarul Colectiv

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Cristian Popescu Piedone a dat în judecată Primăria sectorului 5, condusă de Vlad Popescu Piedone și cere suma de 209.192 lei, echivalentul a 40.000 de euro. Suma provine din drepturi salariale pe care Piedone senior nu le-a putut încasa în perioada în care s-a aflat în penitenciar. Cristian Popescu Piedone a executat un an și o lună din condamnarea de patru ani, în dosarul Colectiv. El a fost eliberat pe 21 iunie 2023, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis o cale extraordinară de atac (recursul în casație) și l-a achitat definitiv.

Piedone vs Piedone, meciul anului în instanță

Piedone Vs. Piedone va fi probabil ”meciul anului” în justiția românească. La data de 25 mai 2026, Cristian Popescu Piedone a înregistrat o acțiune în contencios administrativ, la Tribunalul București, , condusă acum de propriul fiu. Miza litigiului este de 209.192 de lei, adică exact suma pe care Piedone senior o revendică cu titlu de drepturi salariale neachitate în perioada iunie 2022-mai 2023, în care a fost suspendat din funcție.

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Practic, Piedone-tatăl trebuie să convingă instanța că instituția trebuie să-i achite toate salariile de care ar fi trebuit să beneficieze pe o perioadă de un an, în timp ce fiul său are obligația de a trimite în instanță cei mai buni avocați pentru a-și apăra banii de la bugetul local.

Piedone a cerut banii de salariu și de la Ministerul Finanțelor

Nu este prima dată când Cristian Popescu Piedone solicită respectiva sumă în instanță. În mai 2025, de reparare a prejudiciilor unor erori judiciare și a dispus plata către reclamant a sumei de 100.000 de euro cu titlu de despăgubiri morale și de 290.285,5 lei – daune materiale (din care suma de 209.192 reprezentând contravaloare indemnizaţii şi suma de 81.093,5 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de asistenţă juridică prestate în dosarul penal).

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”Concluzionând, ca urmare a stabilirii unei legături de cauzalitate directă între punerea în imposibilitate de exercitare a funcţiei şi executarea pedepsei privative de libertate, ca urmare a argumentelor anterior prezentate, tribunalul stabileşte că reclamantul are dreptul la obţinerea sumei de 209.192 lei cu titlu de daune materiale constând în indemnizaţiile cuvenite, dar neîncasate.

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Tribunalul nu poate admite însă, în acelaşi timp, şi cererea reclamantului de obligare a pârâtului la suma de 11.317,5 lei reprezentând procentul de 60 % din sumele câştigate ca urmare a muncii prestate pe perioada deținerii la Penitenciarul Rahova”, se arăta în motivarea judecătorilor de la Tribunalul București.

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Fostul primar a câștigat suma la tribunal, dar a pierdut-o la Curtea de Apel

Sumele, care includeau salariile neplătite, ar fi trebuit achitate de către Ministerul Finanțelor, care a fost pârât în respectivul proces. Doar că, la apel, magistrații au decis să reducă din cuantumul despăgubirilor. Astfel, la 3 martie 2026, Curtea de Apel București a schimbat sentința de fond și i-a dat lui Piedone despăgubiri morale de 65.000 de euro și materiale de 81.093,5 lei. Cu alte cuvinte, judecătorii au decis că fostul edil nu are dreptul să mai încaseze salariile din perioada detenției, acordându-i acestuia doar suma cheltuită cu avocații în dosarul Colectiv.

Nici această decizie nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la data comunicării motivării. Curtea de Apel nu a emis acest document nici până azi.

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Cristian Popescu Piedone n-a mai așteptat apelul și a demarat procedurile pentru recuperarea salariilor direct de la sursă, adică de la primăria condusă de fiul său. Un prim termen în acest litigiu nu a fost încă stabilit.