Piedone l-a mutat pe Horia Constantinescu într-un container la Beach, Please! Ce spune fostul șef ANPC despre carnea retrasă de la vânzare

Relocat de Piedone într-un container lângă zona de food la Beach, Please!, Horia Constantinescu supervizează activitățile de control pentru siguranța alimentară pe litoral. Ce spune fostul șef ANPC despre volumul și gravitatea cărnii scoase de la comercializare și cum apreciază măsurile luate pentru prevenirea riscurilor la acest festival?

În luna iunie 2025, (CJPC) Constanța, a fost mutat temporar de către Cristian Popescu Piedone la conducerea CJPC Ialomița, pentru o perioadă de șase luni. Decizia a fost motivată oficial prin experiența și profesionalismul de care Constantinescu a dat dovadă în activitatea sa anterioară, cu scopul de a eficientiza activitatea de control și supraveghere în județul Ialomița.

Constantinescu a considerat această mutare drept o acțiune de intimidare și reducere la tăcere, susținând că a fost sancționat pentru expunerea publică a neregulilor și ilegalităților din zona litoralului românesc.

La aproximativ o lună distanță, Horia Constantinescu și Cristian Popescu Piedone colaborează pentru buna desfășurare a festivalului Beach, Please!. Constantinescu a fost desemnat să coordoneze activitățile ANPC în cadrul acestui eveniment, având rolul de a asigura respectarea normelor de siguranță alimentară și protecția consumatorilor.

Cum explică Horia Constantinescu colaborarea profesională cu Piedone?

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Horia Constantinescu a evidențiat rolul său esențial la și colaborarea cu Cristian Popescu-Piedone pentru implementarea unor verificări stricte. Fostul șef ANPC a punctat că această cooperare demonstrează, dincolo de eventualele divergențe din trecut, un angajament ferm față de profesionalism și protecția consumatorilor.

„Beach, Please! reprezintă o aglomerare de persoane, iar eu sunt dedicat, să spunem, acestei activități, încă de la finalul sezonului trecut, de când se aflase că va fi un număr mult mai mare de participanți. Eventualul impact negativ al unei situații poate afecta proporțional un număr și mai mare de consumatori.

Am convingerea că președintele Cristian Popescu-Piedone acest lucru l-a avut în vedere, pentru că din discuțiile pe care le-a purtat cu dânsul a reieșit că se dorește o atenție sporită asupra acestui festival pentru a preîntâmpina situațiile nedorite. Nu numai pentru a le sancționa, pentru că nimeni nu-și dorește apariția unor situații sancționabile”, a dezvăluit Horia Constantinescu, pentru FANATIK.

Cum asigură ANPC supravegherea permanentă a zonei de alimentație la festivalul Beach, Please!

Astfel, a fost amenajat un birou special într-un container situat în imediata apropiere a zonei de food, unde echipa de control poate interveni rapid pentru a preveni sau soluționa orice problemă legată de siguranța alimentară.

„S-a dorit o prezență permanentă pentru a putea soluționa orice probleme imediat și, bineînțeles, pentru a le preîntâmpina în primul rând. De aceea, așa cum s-a văzut încă de la începutul acțiunii ce a vizat acest festival, și până astăzi, noi suntem prezenți în locația pe care, în urma unui protocol încheiat cu organizatorii, o avem pusă la dispoziție.

Este vorba de un birou într-o structură de tip container pentru a putea fi amplasat în imediat a vecinătate a zonei de food, în care se servește mâncare”, a menționat reprezentantul ANPC.

Cum colaborează autoritățile pentru siguranța alimentară la festivalul Beach, Please!

Pe lângă prezența ANPC, și celelalte autorități sunt active în controlul festivalului. Potrivit unui comunicat ANSVSA, pe 9 iulie 2025, 14 echipe ale Comandamentului Estival au controlat 90 de unități de alimentație publică din zona festivalului Beach, Please!.

În urma verificărilor, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, însumând 53.000 de lei, iar peste 124 kg de carne și produse alimentare (crispy de pui, carne tocată de vită, maioneză etc.) au fost reținute și trimise spre neutralizare.

Având în vedere circumstanțele, Horia Constantinescu a subliniat importanța colaborării și a făcut o evaluare calmă a situației privind sancțiunile aplicate de către cei de la Autoritatea Sanitară Veterinară.

Cât de gravă este situația reală a sancțiunilor și controalelor la festivalul Beach, Please!

„Mă bucur să văd că și celelalte autorități sunt prezente aici, colegii din structurile sanitar-veterinare fac și ei verificări permanente.

S-au făcut sancționară, dar este vorba punctual de niște operatori economici. E cam ca un minut la dimensiunea eternității. Vă dați seama că la cel puțin 100 și ceva de comercianți, să retragi 100 de kilograme… nu aș speriat opinia publică transmitând că este un lucru nemaivăzut. Raportându-ne la numărul operatorilor economici sancționați, vorbim, cumva, de o pungă de hamburger, două pungi de chifle și te miri ce altceva.

Sunt construite exigențele în raport cu activitatea operatorului economic mai ales de către noi, care am fost primii consultanți ca autoritate de la prima ediție. Lucrurile s-au îmbunătățit substanțial. Gândiți-vă că este totuși al III-lea sezon, fără niciun incident de toxinfecție alimentară sau cu salvări circulând pentru a lua copiii de aici.”, a mai punctat Constantinescu, pentru FANATIK.

Cum explică Horia Constantinescu diferența dintre amenzile aplicate și cele efectiv încasate?

Pentru a clarifica aspectele legate de sancțiuni, Horia Constantinescu explică diferența dintre amenzile aplicate și cele efectiv încasate.

„Haideți să facem o diferență. Amenzile aplicate sunt cu totul altceva în raport cu amenzile încasate. Există acte normative care prevăd exact cât va fi încasat din fiecare amendă, actul normativ principal vorbește de încasarea a jumătate din minim, atenție.

Ceea ce înseamnă, chiar dacă intervalul sancționator este de la 500 de ron la 500 de mii de ron, chiar dacă scrii 500 de mii de ron, tot 250 de ron va plăti efectiv operatorul economic. Eu cât am condus autoritatea, raportam amenzile încasate.

Asta înseamnă că totuși sunt făcute lucrurile de un minim nota 8. Bineînțeles, perfectibile îmi permanență. Nu gătesc organizatorii festivalului, deci problema nu este la ei. Toată lumea își dorește ca acest festival să fie unul foarte reușit, pentru că va atrage din ce în ce mai mulți turiști și de ce nu din ce în ce mai mulți, eventual, turiști străini, pentru a readuce pe litoralul românesc și această categorie.”, a mai spus fostul președinte ANPC.

Ce spun autoritățile despre sesizările primite și respectarea normelor de igienă la Beach, Please!

La biroul amenajat în container, Horia Constantinescu a precizat că până acum nu au fost primite sesizări importante din partea publicului, iar orice situație urgentă ar fi fost comunicată imediat.

Totodată, în cadrul unei întâlniri recente cu toți operatorii economici implicați, fostul șef ANPC a transmis un mesaj clar despre respectarea normelor de igienă și manipulare a alimentelor, subliniind că prepararea cărnii se face exclusiv în condiții legale, fără prelucrare în interiorul rulotelor.

„La biroul pe care îl avem, nu am primit nimic direct. Nu am primit nimic important de la colegii care gestionează primirea sesizărilor online. Dacă ar fi voi ceva cu un caracter urgent, sunt convins că am fi primit imediat.

Am avut, la inițiativa președintelui, deja o discuție purtată cu operatorii economici, să spunem in corpore, ieri, în care am transmis un mesaj clar cu lucrurile pe care de-a lungul timpului le-am mai discutat cu aceștia.

De la igiena în interiorul structurilor comerciale până la modul în care pot păstra alimentele. Și faptul că nu le pot prepara în interiorul unei cașcarabete. Acolo pot doar găti. Adică nu se apucă să toace carnea pentru hamburger înăuntru rulotei. Ea trebuie să fie ambalată, etichetată corespunzător și livrată.”, a încheiat reprezentantul numit de Piedone, la Beach, Please!.