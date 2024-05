Piedone va merge până la capăt cu candidatura la Primăria Capitalei. „Eu înțeleg că deranjez, dar avem loc toți sub soare”

Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primăria Capitalei, a reiterat că nu va părăsi cursa electorală și este că este susținut de electorat, chiar dacă candidatura sa „deranjează” pe unii.

Piedone: „Eu înțeleg că deranjez, dar avem loc toți sub soare”

Piedone nu se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, spunând că este susținut masiv de cetățenii Bucureștiului și că actualul primar general, Nicușor Dan, nu se pricepe la administrație.

„Eu înțeleg că deranjez, dar avem loc toți sub soare. Dacă ar fi o companie corectă, ar trebui să fie… eu mi-am prezentat primul contractul cu bucureștenii. Nu pot să stau pasiv atunci când sunt atacat. Eu doar mă apar. Dacă ei au ales această metodă încercând cu diverse promisiuni, porumbei călători, să mă retrag, să nu deranjez pe nimeni… normal că nu deranjez, Sectorul 5 are bugetul cel mai mic din Capitală”, a declarat Piedone la .

Piedone a continuat spunând că a transformat sectoarele 4 și 5 demonstrând că se poate face treabă și cu „bugetul cel mai mic”, în timp ce la sectoarele cu cele mai mari bugete, cum ar fi Sectorul 1, primarul Clotilde Armand a rămas cu bani necheltuiți. La fel, spune Piedone, și primarul geneal Nicușor Dan, care, spun el, din 22 de proiecte, nu a făcut nici unul.

„Am demonstrat că cu bugetul cel mai mic se poate face”

„S-a văzut amprenta mea în cele două sectoare. Sectorul 4 a fost unde a fost și este unde este. În Sectorul 5 am găsit ceva… în 30 de ani primarii nu au făcut nimic. Era dezastruos. Am demonstrat că cu bugetul cel mai mic se poate face. Cei cu cele mai mari bugete, spre exemplu la Sectorul 1, Clotilde Armand are 150 de milioane de euro în cont necheltuite. Actualul primar Nicușor Dan a venit în 2020 cu 22 de proiecte, cu o carte groasă, nu a făcut un proiect măcar. Bucureștiul arată cum arată. Credeți că cetățenii sunt orbi, nu văd pe unde calcă, prin ce parcuri care au ajuns ruine?”, a spus el.

Întrebat fiind dacă au existat presiuni asupra sa pentru a părăsi cursa electorală pentru Primăria Capitalei, Piedone a răspuns că „până a rămas candidatura definitivă, au venit diverși oameni să-mi spună că ce-ți trebuie, ce faci”.

„Un primar nu trebuie să fie matematician, să aibă 17 școli”

„Nu vreau să dau nume, dar eu am spus clar că din cursă nu mă retrag. Din folclor e foarte ușor să vorbești despre Piedone? Dar ai vorbit cu el, l-ai cunoscut, ai văzut ce e în capul lui? Că e interlop, e agramat, e ce vor ei. Lasă, domne, oamenii să decidă. Un primar nu trebuie să fie matematician, să aibă 17 școli. Vorbim de Administrație, credeți că eu sunt singur? Am făcut așa, totul, după capul meu? Eu sunt așa de 25 de ani, nu sunt de ieri, nu mă poate schimba nimeni. Important e ce se vede în spatele meu, e vizibil în două sectoare”.

„Eu n-am făcut jocuri politice”

Candidatul PUSL a mai spus că, după Sectorul 4, nu i-a mai dat nimeni nici o șansă la Sectorul 5, dar totuși a ieșit primar. „Oamenii ăia din Sectorul 4 ieșeau de nebuni? I-am hipnotizat pe toți? Putem purta discuții civilizate, dar în clipa în care mă jignești eu ce să fac, să râd? E adevărat, în Biblie scrie să întorci și obrazul celălalt. Lăsăm urna pe data de 9 să stabilească. Așa nu mi-a dat nimeni nicio șansă nici la Sectorul 5. Și am ieșit primarul Sectorului 5. În sondaje sunt pe primul loc, apoi ajung pe 2, după pe 3 și așa mai departe”, a mai precizat Piedone.

Piedone a comentat și declarațiile fostului președinte potrivit cărora premierul vrea să o scoată din cursă pe Gabriela Firea.

„Îi doresc multă sănătate lui Traian Băsescu, am înțeles că e ușor bolnav. A fost președintele României, jocuri cred că a făcut el. Eu n-am făcut jocuri politice, a făcut el la vremea respectivă. A te bate cu trecutul înseamnă să-ți arzi prezentul. Nu mă uit în trecut”.