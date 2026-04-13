Pierd milioane de euro! Csikszereda și Sepsi, adio bani din Ungaria, după ce Viktor Orban a pierdut la scor alegerile

ADVERTISEMENT

Fidesz, partidul condus de actualul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban (62 de ani), a suferit un eșec dur la alegerile parlamentare de pe 12 aprilie, obținând mult mai puține mandate decât Tisza, formațiune condusă de Peter Magyar. De-a lungul anilor, Orban a investit sume importante în sportul românesc, inclusiv în echipele Csikszereda, aflată momentan în Superligă, și Sepsi, care se luptă pentru a reveni în prima divizie, iar aceste finanțări ar urma să se oprească.

Dispar Csikszereda și Sepsi de pe harta fotbalului românesc? Efect devastator după eșecul Fidesz la alegerile din Ungaria

Fidesz, partidul care conduce destinele Ungariei din 2010, a suferit un eșec dur la alegerile parlamentare de pe 12 aprilie. Prim-ministrul Viktor Orban a recunoscut eșecul, iar țara vecină va fi condusă de partidul pro-european Tisza, condus de Peter Magyar. Înfrângerea suferită de Fidesz ar urma să aibă un impact devastator asupra echipelor care au beneficiat de finanțări din Ungaria.

ADVERTISEMENT

În fotbalul românesc, cele mai importante formații din acest punct de vedere sunt Csikszereda, aflată momentan în Superliga, și Sepsi, care se numără printre principalele favorite la promovarea directă din Liga 2 după retrogradarea neașteptată suferită în sezonul precedent. Din informațiile FANATIK, finanțările din Ungaria vor continua până în vară, însă se vor opri în totalitate mai apoi, așadar există un pericol real ca aceste formații să dispară de pe harta fotbalului românesc după ce .

Csikszereda și Sepsi au beneficiat de sume imense de la guvernul condus de Viktor Orban

Csikszereda și Sepsi au beneficiat doar în ultimii 4 ani de o sumă uriașă din partea guvernului maghiar: aproape 50 de milioane de euro. În 2025, an în care a promovat în premieră în Superliga, formația din Miercurea Ciuc a primit nu mai puțin de 8,1 milioane de euro, în timp ce , s-a ales cu 4,25 milioane. Per total, în ultimii 4 ani, perioadă în care și-a desfășurat activitatea al cincilea guvern condus de Viktor Orban, Csikszereda a beneficiat de 28,16 milioane de euro, iar Sepsi a primit 20,25 milioane.

ADVERTISEMENT

Finanțările primite din Ungaria nu au ajutat doar la capitolul performanță sportivă însă, sume importante fiind investite în infrastructură și academii. Sepsi și-a inaugurat în 2021 noul stadion de 25 de milioane de euro, finanțat tot de guvernul maghiar. Csikszereda nu are o arenă nouă, însă cea actuală a fost modernizată de două ori în ultimul deceniu. Iată sumele primite de Csikszereda și Sepsi de la guvernul maghiar în ultimii 4 ani:

ADVERTISEMENT

Csikszereda

2022 – 4,9 milioane de euro

2023 – 7 milioane de euro

2024 – 8,1 milioane de euro

2025 – 8,16 milioane de euro

Sepsi

2022 – 6,1 milioane de euro

2023 – 4,3 milioane de euro

2024 – 5,6 milioane de euro

2025 – 4,25 milioane de euro

Cum au ajuns Csikszereda și Sepsi în Superliga

Înființat în 2011, clubul Sepsi a avut o ascensiune fulminantă în fotbalul românesc, ajutat de finanțările primite din Ungaria: a promovat în 2012 în Liga IV, în 2014 în Liga III și în 2016 în Liga 2, iar la chiar primul sezon în divizia secundă a obținut accesul în prima ligă. Apoi, a rămas timp de 8 ani în elită, reușind performanțe importante, precum numeroase calificări în play-off, participări în cupele europene, dar și câștigarea a 4 trofee: două Cupe ale României și două Supercupe.

ADVERTISEMENT

În vara anului trecut, Sepsi a retrogradat în divizia secundă, iar momentan se luptă pentru promovare, fiind pe locul 2 al play-off-ului, însă viitorul a devenit unul incert după evenimentele din Ungaria. De cealaltă parte, clubul Csikszereda a fost înființat în urmă cu peste un secol, însă în forma actuală activează din 2010. Echipa a ajuns în Liga 2 în 2019, iar după 6 ani a reușit să promoveze în Superliga, unde evoluează momentan. Gruparea antrenată de Robert Ilyes se află acum pe locul 13 și luptă pentru menținerea în prima ligă, însă echipa ar putea să dispară, indiferent de parcursul sportiv, odată cu oprirea finanțării de către guvernul maghiar.

Ce declarau liderii de la Csikszereda și Sepsi înainte de alegerile din Ungaria

Zoltan Szondi, președintele celor de la Csikszereda, își afirma ferm susținerea pentru Fidesz înainte de alegeri: „Eu am dreptul la un singur vot și o să i-l dau lui Fidesz. Toți prietenii mei din această zonă a societății votează în această direcție. Data trecută, acum 4 ani, dacă îmi amintesc bine, peste 90% dintre voturi au mers spre Orban”, afirma acesta pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

O opinie similară a fost exprimată și de Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi. „Eu am spus mereu tot ce am în inimă. Eu, fără doar și poate, votez cu Fidesz. Noi votăm cu normalitatea. Duminică voi vota la Budapesta. Ceilalți de la club au votat prin corespondență”, a declarat omul de afaceri pentru FANATIK, punctul său de vedere fiind împărtășit și de directorul general al clubului covăsnean, fostul atacant Attila Hadnagy: „V-a informat bine domnul Dioszegi. Votez Fidesz”.