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Andrei Nicolescu (50 de ani) a dezvăluit că Dinamo a suferit o pierdere financiară majoră, de aproape un milion de euro, din cauza faptului că echipa nu poate evolua constant pe Arena Națională. Cel mai mare stadion al țării este ocupat timp de mai multe luni în fiecare an pentru diverse evenimente care nu au legătură cu sportul.

Dinamo, pierdere de un milion de euro din cauza imposibilității de a juca în permanență pe Arena Națională

În startul acestui sezon, „câinii” și-au disputat meciurile în București, însă pe o arenă mult mai mică, „Arcul de Triumf”. „Ne ducem undeva spre un milion de euro pierduți. Ce e peste 11.500 de spectatori pe Arena Națională înseamnă profit și se contabilizează destul de important în bugetul clubului. Asta e consecința.

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Faptul că astfel de evenimente se întâmplă în fotbalul românesc recurent văduvește ecosistemul românesc de fotbal de multe milioane investite de oameni, care dacă ar avea încredere ar investi mult mai mult. Nu doar la Dinamo, la echipe locale, cu tradiție. Oamenii înțeleg că fotbalul este o componentă socială, de educație”, a afirmat Andrei Nicolescu pentru .

Dinamo pleacă din București pentru partida cu Petrolul. FCSB, afectată la rândul său de problemele de la Arena Națională

și în următoarea perioadă, la stadion urmând a se efectua lucrări pentru a rezolva problemele cu suprafața de joc. Așadar, Dinamo a fost nevoită să găsească un alt stadion pentru , iar „Arcul de Triumf” nu a reprezentat o variantă, deoarece arena a găzduit în ultima perioadă mai multe antrenamente și meciuri oficiale de rugby.

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În acest context, „câinii” vor înfrunta formația ploieșteană la Slobozia, partida urmând a avea loc sâmbătă, 21 noiembrie, de la 20:30. Dinamo nu va putea să joace pe Arena Națională nici următorul meci programat pe teren propriu, cel cu Oțelul, care va avea loc pe 7 decembrie, de la ora 20:00. În acel moment, e posibil ca „Arcul de Triumf” să fie disponibil.

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Situația de la Arena Națională o afectează și pe FCSB, care va juca în următoarea perioadă două partide pe teren propriu contra celor de la Csikszereda. Mai întâi, cele două echipe se vor întâlni pe 28 noiembrie, de la ora 20:00, în etapa 17 din SuperLiga, iar pe 1 decembrie, de la 20:00, vor juca în ultima etapă a grupei C din Cupa României Betano. Cel mai probabil, formația „roș-albastră” va disputa aceste partide în Ghencea.