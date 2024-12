Pierdere grea pe final de an pentru Dinamo! Cât va lipsi Sivis după cartonașul roșu încasat la Buzău

Fundașul lui Dinamo, Maxime Sivis, și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat în meciul cu Gloria Buzău. Francezul va lipsi de pe gazon la următoarele două partide ale „roș-albilor”.

Maxime Sivis, suspendat două meciuri

Fotbalistul francez și clubul Dinamo și-au aflat sancțiunile după decizia de astăzi a Comisiei de Disciplină a FRF:

„AS FC Buzău vs. SC Dinamo 1948 SA – Eliminare Sivis Maxime James (oaspeți), Incidente – În temeiul art. 82.2 si 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 22.500 lei.

În temeiul art. 63.1 lit. a, raportat la art. 63.2.4 lit. a din Reg. Disciplinar, se sancționează jucătorul Sivis Maxime James (Dinamo) cu suspendare pentru două meciuri și i se aplică o penalitate sportivă de 3.000 lei”

Sivis a fost eliminat în minutul 26 al disputei Gloria Buzău – Dinamo, pentru o intrare asupra lui David Tavares. Scorul în acel moment era 0-0, dar , după reușita lui Astrit Selmani din repriza secundă.

Așadar, Zeljko Kopic nu se va putea baza pe apărătorul de 26 de ani în următoarea etapă de campionat, contra Politehnicii Iași, dar nici în meciul din grupa B a Cupei României, contra Petrolului. Maxime Sivis va reveni pe gazon la ultima partidă oficială a lui Dinamo din acest an, derby-ul contra Rapidului din Superligă.

Probleme de lot pentru Dinamo pe finalul anului

Absența lui Maxime Sivis se adaugă la cele ale .

La finalul partidei de la Buzău, tehnicianul croat a vorbit despre jucătorii indisponibili din lotul lui Dinamo. „Nu e cea mai bună situație. Trebuie să vedem ce se întâmplă până la meciul cu Poli Iași cu jucătorii care nu au fost cu noi astăzi.

Am văzut de asemenea că și jucătorii care au evoluat azi au ceva probleme. Vom face recuperare și apoi încercăm să ne pregătim cât mai bine pentru următorul meci” a transmis Zeljko Kopic.

Despre victoria obținută de elevii săi în etapa precedentă, antrenorul a declarat următoarele: „Cred că cel mai important aspect al nostru e puterea mentală, Selmani a fost fantastic. Toți luptăm pentru aceste rezultate, am muncit din greu și pentru această victorie.

Am avut șansa de a fi bine tactic în etapa trecută, am fost bine și în etapa asta, dar mai sunt multe lucruri de făcut. A fost un meci greu, am avut accidentări. În primul rând trebuie să ne refacem, după vom pregăti bine meciul cu Poli Iași și sperăm să obținem cele trei puncte din nou”