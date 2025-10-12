Pierdere grea pentru Mircea Lucescu! Un titular a luat galben în România – Austria și va fi suspendat la decisivul cu Bosnia!

Meciul dintre România și Austria are o semnificație specială pentru suporterii români. „Tricolorii” au început prima repriză plini de entuziasm, însă actul secund a venit cu o veste nefericită.

Andrei Burcă, suspendat pentru duelul cu Bosnia

Echipa națională a României a început cu mult curaj duelul decisiv împotriva Austriei. , elevii lui Mircea Lucescu au arătat că pot să obțină un rezultat important.

, actul secund a început cu foarte mult ghinion. Andrei Burcă a văzut cartonașul galben, asta după ce l-a oprit pe Sabitzer dintr-o fază perpendiculară cu poarta apărată de Radu.

În urma acestei sancțiuni, Andrei Burcă devine indisponibil pentru partida decisivă cu Bosnia, asta din cauza cumului de cartonașe galbene. Important este faptul că Radu Drăgușin va fi, cel mai probabil, prezent la următoare acțiune a „tricolorilor”

De ce partida cu Bosnia este decisivă

Chiar și în cazul în care România va pierde duelul cu Austria, șansele la poziția secundă nu sunt năruite. Deși are doar 7 puncte acumulate după primele 5 meciuri, echipa națională poate obține în continuare locul doi.

Bosnia, înainte de duelul cu România, are 13 puncte strânse. În cazul în care „tricolorii” se vor impune, elevii lui Mircea Lucescu se vor apropia la doar trei lungimi distanță.

Ei bine, în ultima etapă din grupa de preliminarii, România o întâlnește pe San Marino și sunt șanse foarte mari la victorie. În schimb, Bosnia va da peste Austria în deplasare, iar formația pregătită de Ralf Rangnick este favorită la triumf.