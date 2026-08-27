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Pierdere imensă pentru fanii români! Ce echipe uriașe ar fi jucat la București în Champions League

Sabah, marea surpriză din preliminariile Champions League, și-a aflat adversarele din faza principală. Dacă azerii nu ar fi eliminat-o pe Hapoel Beer Sheva, patru echipe importante ar fi jucat la București.
Bogdan Mariș
27.08.2026 | 22:24
Pierdere imensa pentru fanii romani Ce echipe uriase ar fi jucat la Bucuresti in Champions League
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Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli și Slavia Praga ar fi putut juca în Giulești. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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Sabah a revenit fabulos în returul cu Hapoel Beer Sheva și a obținut calificarea în faza principală a Champions League. Surpriza produsă de azeri a reprezentat o veste neplăcută pentru fanii români, deoarece în cazul în care israelienii s-ar fi calificat, patru echipe importante ar fi jucat pe stadionul Giulești. Despre ce formații este vorba.

Barcelona ar fi jucat la București! Pe cine vor întâlni azerii de la Sabah în faza principală a Champions League

Hapoel Beer Sheva nu poate evolua pe teren propriu din cauza războiului, iar israelienii au ales stadionul Giulești pentru a disputa partidele europene începând din play-off. Hapoel a învins-o pe Sabah Baku cu 2-1 în prima manșă, iar în returul din Azerbaidjan a condus în două rânduri, însă gazdele au revenit de fiecare dată, iar mai apoi au marcat golul de 3-2 în minutul 90+4 și au împins jocul în prelungiri.

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Totul s-a năruit pentru Hapoel Beer Sheva în timpul adițional, deoarece echipa a rămas în nouă oameni, iar Sabah a mai punctat de două ori și a obținut calificarea. Israelienii au fost extrem de furioși și l-au atacat pe arbitrul partidei, Istvan Kovacs. Joi, Sabah și-a aflat adversarele din faza principală, iar Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli și Slavia Praga sunt formațiile care se vor deplasa în Azerbaidjan.

Dacă Hapoel ar fi obținut calificarea, aceste grupări uriașe ar fi jucat în Giulești, iar fanii români ar fi avut oportunitatea de a fi prezenți pe stadion. Eliminați din cea mai importantă competiție a Europei, israelienii vor juca în faza principală din Europa League și își vor afla adversarii vineri seară.

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Cum arată programul complet al lui Sabah din Champions League

Pe lângă cele patru jocuri de pe teren propriu, cu Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli și Slavia Praga, Sabah va mai juca în deplasare cu Arsenal, Manchester United, Villarreal și Viking, așadar azerii au un program extrem de complicat la prima lor prezență în faza principală a Champions League.

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