Pierdere importantă pentru Arsenal înaintea finalei Champions League. Situație de criză pentru Mikel Arteta în finalul sezonului

Arsenal se pregătește de finala Champions League și de câștigarea primului titlu în Premier League după o pauză de 22 de ani. Însă, Mikel Arteta a primit o veste proastă. Unul dintre jucătorii de bază va pierde meciurile din acest final de sezon.

Arsenal a pierdut un titular înaintea finalei de Champions League

Fundașul dreapta Ben White (28 de ani) a suferit o accidentare în partida câștigată în weekend pe terenul lui West Ham United, scor 1-0, în , iar după ce a fost supus unor investigații medicale s-a stabilit că finalul de sezon este încheiat pentru el.

Doctorii au descoperit că a fost afectat ligamentul medial de la genunchi, dar nu este nevoie de intervenție chirurgicală. Gruparea londoneză nu a precizat perioada de indisponibilitate, dar a anunțat că jucătorul nu va mai putea evolua în finalul sezonului.

”Echipa noastră medicală gestionează în prezent programul de recuperare și reabilitare al lui Ben, iar toată lumea este concentrată pe deplin pe asigurarea faptului că este pregătit pentru începerea pregătirilor din presezon”, se arată pe al ”tunarilor”.

Va rata finala Champions League

În aceste condiții, Ben White va rata ultimele trei partide ale lui Arsenal din acest final de sezon. ”Tunarii” sunt foarte aproape de a cuceri titlul și mai au de jucat cu Burnley și Crystal Palace în campionat, iar apoi urmează de la Budapesta, din 30 mai, când vor întâlni PSG.

Vestea este una teribilă pentru Mikel Arteta, care rămâne fără fundaș dreapta de meserie în cel mai fierbinte moment al stagiunii. Și asta deoarece și olandezul Jurrien Timber este accidentat și sunt șanse mici să fie refăcut la timp.

Cea mai la îndemână variantă pentru managerul spaniol este să-l ducă pe acel post pe fundașul central Cristhian Mosquera, cel care a mai jucat 430 de minute în banda dreaptă în acest sezon, atât în Premier League, cât și în Champions League.

Cupa Mondială este sub semnul întrebării

În ciuda faptului că nu s-a spus nimic oficial despre durata indisponibilității, sunt șanse destul de mici ca Ben White să fie recuperat la timp pentru Cupa Mondială care se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iar selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, va anunța lotul final pe 22 mai.

Reprezentativa Angliei a fost repartizată în Grupa L la Cupa Mondială, alături de formațiile din Croația, Ghana și Panama. Programul partidelor pentru britanici este următorul: