Pierdere importantă pentru FCSB înainte de meciul cu UTA Arad: „Are genunchiul umflat”

Campioana României va juca acum în Superliga contra UTA Arad. Elias Charalambous nu se poate baza pe un titular.

FCSB, fără un titular contra UTA Arad: „Are genunchiul umflat”

Returul cu LASK Linz a fost solicitant. Bucureștenii au câștigat cu 1-0 și au mers mai departe cu scorul de 2-1 la general. Din păcate pentru Elias Charalambous, acesta l-a pierdut pe Adrian Șut.

ADVERTISEMENT

Jucătorul a fost schimbat în minutul 72 al meciului contra austriecilor. Tehnicianul cipriot a dezvăluit că situația lui Șut nu este una gravă, dar există șanse foarte mici să evolueze contra echipei lui Mircea Rednic.

„Adi se antrenează, nu se simte foarte rău, dar va fi dificil să îl vedem pe teren mâine. Încă are genunchiul umflat”, a transmis Elias Charalambous la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

„Vrem să luăm cât mai multe puncte și să ne calificăm, nu mergem acolo doar să participăm. Până atunci, avem un meci mâine și trebuie să îl câștigăm, pentru că nu stăm bine în campionat.

United este cel mai mare nume, dar toate echipele sunt bune, au experiență europeană”, a mai spus tehnicianul FCSB-ului, legat de Europa League.

ADVERTISEMENT

Rednic, indignat înaintea meciului cu FCSB

Mircea Rednic a fost contestat de către fanii echipei sale pentru politica de transferuri, fiind nemulțumiți de numărul foarte mare de străini care au trecut pe la UTA.

: „(n.r. despre momentul cu banner-ul – Prin mingicari aduşi pe comisioane, spiritul alb-roşu dispare) Chiar m-a deranjat, ar trebui să le fie ruşine pentru banner-ul care a apărut, era cred de anul trecut, ca era aşa mototolit. Şi atunci tot aşa, acum un an tot aşa vorbeau.

ADVERTISEMENT

Rednic nu are nevoie de combinaţii, nu o mai tot frecaţi cu astea. Dacă eram răutăcios puteam să le raspund. Puteam să îmi văd de treabă după ce am făcut infarct, dar nu puteam să plec aşa, am stat peste indicaţiile medicale şi am luat locul șapte”, a spus antrenorul arădenilor.