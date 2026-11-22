România U17 a pierdut primul meci de la Campionatul Mondial din Qatar, fiind învinsă de Mexic U17, scor 0-1. Din păcate, micii „tricolori” au mai suferit o lovitură importantă pe lângă rezultatul negativ: pierderea lui Cosmin Matei, care nu va mai putea juca niciun meci de la acest turneu final.
România U17 și-a făcut debutul la Campionatul Mondial din Qatar sâmbătă, 21 noiembrie. Reprezentativa noastră a cedat cu 0-1 în fața echipei similare a Mexicului. Deși unicul gol, care a decis soarta partidei, a fost marcat în repriza secundă, a existat un eveniment major pentru naționala noastră și în primul act al confruntării. Mai exact, Cosmin Matei s-a accidentat în minutul 19 la coapsa dreaptă și nu a mai putut continua partida. Locul său în teren a fost luat de Erik Mănăilă, de la Rapid.
A doua zi, duminică, 22 noiembrie, „tricolorii” au transmis pe pagina oficială că selecționerul Mircea Diaconescu nu va mai putea conta pe Cosmin Matei la niciunul dintre meciurile rămase la turneul final. „Cosmin, suntem alături de tine! Din păcate, Cosmin Matei a suferit o ruptură musculară în prima repriză a meciului cu Mexic și nu va mai fi disponibil pentru restul Campionatului Mondial. Cosmin, îți dorim multă sănătate, recuperare rapidă și să te vedem cât mai curând înapoi pe teren!”, a fost mesajul postat despre tânărul legitimat la CFR Cluj, pe pagina oficială a echipei naționale a României.
Cosmin Matei a postat ulterior pe contul personal de Instagram mai multe imagini cu el și colegii săi de la echipa României U17. Mesajul atașat acestora a fost „Lord, be with me to get through this ordeal” (Doamne fii cu mine să trec peste această încercare). El a strâns peste 500 de aprecieri în primele 4 ore, iar la postare au fost lăsate mai multe comentarii de încurajare, printre care unul și din partea celor de la CFR Cluj: „Suntem alături de tine, Cosmin! Însănătoșire grabnică!”.
Tânărul fotbalist a apucat să bifeze în acest sezon 3 meciuri oficiale pentru echipa de seniori a ardelenilor. El a evoluat 19 minute în etapa 2 din SuperLiga, în victoria cu 5-0 cu FC Voluntari, apoi 9 minute în succesul cu 3-1 în fața lui Sepsi în Cupă și alte 5 minute, din nou în campionat, în remiza albă cu campioana Universitatea Craiova. Aripa dreaptă a mai bifat 4 apariții în Liga 2 pentru CSM Olimpia Satu Mare.
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