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România U17 a pierdut primul meci de la Campionatul Mondial din Qatar, fiind învinsă de Mexic U17, scor 0-1. Din păcate, micii „tricolori” au mai suferit o lovitură importantă pe lângă rezultatul negativ: pierderea lui Cosmin Matei, care nu va mai putea juca niciun meci de la acest turneu final.

România U17 l-a pierdut pe Cosmin Matei în plin Campionat Mondial

România U17 și-a făcut debutul la Campionatul Mondial din Qatar sâmbătă, 21 noiembrie. Deși unicul gol, care a decis soarta partidei, a fost marcat în repriza secundă, a existat un eveniment major pentru naționala noastră și în primul act al confruntării. Mai exact, Cosmin Matei s-a accidentat în minutul 19 la coapsa dreaptă și nu a mai putut continua partida. Locul său în teren a fost luat de Erik Mănăilă, de la Rapid.

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A doua zi, duminică, 22 noiembrie, „tricolorii” au transmis pe pagina oficială că selecționerul Mircea Diaconescu nu va mai putea conta pe Cosmin Matei la niciunul dintre . „Cosmin, suntem alături de tine! Din păcate, Cosmin Matei a suferit o ruptură musculară în prima repriză a meciului cu Mexic și nu va mai fi disponibil pentru restul Campionatului Mondial. Cosmin, îți dorim multă sănătate, recuperare rapidă și să te vedem cât mai curând înapoi pe teren!”, a fost mesajul postat despre tânărul legitimat la CFR Cluj, pe pagina oficială a echipei naționale a României.

Ce a postat Cosmin Matei după accidentarea suferită

Cosmin Matei a postat ulterior pe contul personal de Instagram mai multe imagini cu el și colegii săi de la echipa României U17. Mesajul atașat acestora a fost „Lord, be with me to get through this ordeal” (Doamne fii cu mine să trec peste această încercare). El a strâns peste 500 de aprecieri în primele 4 ore, iar la postare au fost lăsate mai multe comentarii de încurajare, printre care unul și din partea celor de la CFR Cluj: „Suntem alături de tine, Cosmin! Însănătoșire grabnică!”.

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Tânărul fotbalist a apucat să bifeze în acest sezon 3 meciuri oficiale pentru echipa de seniori a ardelenilor. El a evoluat 19 minute în etapa 2 din SuperLiga, în victoria cu 5-0 cu FC Voluntari, apoi 9 minute în succesul cu 3-1 în fața lui Sepsi în Cupă și alte 5 minute, din nou în campionat, în remiza albă cu campioana Universitatea Craiova. Aripa dreaptă a mai bifat 4 apariții în Liga 2 pentru CSM Olimpia Satu Mare.

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