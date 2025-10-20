Dezastru pentru CFR Cluj! Louis Munteanu s-a accidentat din nou! Ce probleme are atacantul lui Neluțu Varga. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, atacantul are o problemă la pulpă. El s-a lovit în În primă fază s-a crezut că este vorba despre ceva minor.

Louis Munteanu s-a accidentat și nu joacă în Petrolul – CFR Cluj

, în cele din urmă s-a dovedit că lucrurile nu au stat chiar așa. Astfel, s-a ajuns la concluzia că riscul de agravare este prea mare. Așadar, s-a luat decizia ca Louis Munteanu să nu fie forțat în meciul de luni seară de pe „Ilie Oană”.

Momentul este cu atât mai inoportun cu cât recent atacantul a reușit să marcheze pentru echipa din Gruia după o perioadă complicată pentru el. Munteanu abia ce se recuperase atunci după alte probleme medicale.

Louis Munteanu dădea semne de revenire, iar Neluțu Varga era încântat

Tocmai din acest motiv, imediat după acea victorie de pe teren propriu cu Hermannstadt, finanțatorul Neluțu Varga s-a declarat foarte bucuros de reușita fotbalistului său.

„Am fost mulțumit că am câștigat și s-au deblocat mental băieții. Mă bucur pentru echipă și pentru antrenor. În mod special mă bucur pentru Louis că s-a deblocat și a început să dea goluri.

Sunt ferm convins că în continuare va începe să-și facă datoria la fel cum ne-a învățat și cum merită. Are toate calitățile necesare pentru a ne face fericiți și pe noi, și pe el, și echipa, cu goluri frumoase și cu goluri care să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele.

Ceea ce pot să spun de Louis, sunt foarte fericit, calitate are cât duce trenul. Important a fost să se refacă după accidentare și să revină cu gol, ceea ce s-a întâmplat. De acum încolo îi urez succes. Și la echipă la fel”,