Pierdere mare pentru Dinamo în final de an! Jucătorul a ieșit accidentat din meciul cu Metaloglobus

Dinamo a demolat-o pe Metaloglobus în confruntarea din etapa cu numărul 20 din SuperLiga, scor 4-0. Zeljko Kopic l-a pierdut însă pe Georgi Milanov (33 de ani), care a ieșit accidentat în repriza a doua.

Georgi Milanov a ieșit accidentat din Dinamo – Metaloglobus

Georgi Milanov a început ca titular meciul Dinamo – Metaloglobus. Partida a fost la discreția „câinilor”, care nu au întâmpinat probleme în fața nou-promovatei. Cu toate acestea, seara s-a terminat rău pentru mijlocașul bulgar.

Milanov s-a a accidentat și a solicitat schimbare. Bulgarul a stat întins pe gazon secunde bune și a primit îngrijiri din partea staff-ului medical. În cele din urmă, fotbalistul lui Dinamo s-a ridicat și a ieșit șchiopătând de pe teren.

Zeljko Kopic a fost nevoit astfel să efectueze cea de-a doua înlocuire a partide.

Având în vedere grimasele de pe chipul lui Milanov, șansele ca bulgarul să mai joace în 2025 sunt extrem de mici. În acest an, Dinamo mai are de disputat un singur meci. Este vorba despre deplasarea de la Arad, cu UTA, programată sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 20:00.

Milanov, om de bază la Dinamo și în acest sezon

Georgi Milanov este unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la Dinamo, club la care evoluează din ianuarie 2024 și cu care mai are contract până în vara lui 2026.

În actuala stagiune, mijlocașul a jucat în 19 partide de SuperLiga și a reușit să marcheze 1 gol și să ofere 1 assist. El are și două prezențe în Cupa României.