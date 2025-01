Pierdere mare pentru Dinamo! Jucătorul U21 refuză să își prelungească înțelegerea. Exclusiv

Dinamo mișcă și ea pe piața de transferuri. ” , însă acum fanii primesc o veste mai puțin plăcută. Unul dintre jucătorii care au pus umărul acum două sezoane la promovarea în Superligă își reziliază contractul.

Un jucător de la Dinamo vrea să își rezilieze contractul

Echipa din ”Ștefan cel Mare” a avut parte de un an 2024 superb. Dinamo ocupă în acest moment un loc care garantează prezența în play-off-ul Superligii, iar fanii îndrăznesc să viseze la un titlu istoric. Mai e însă un drum lung și complicat până acolo.

Ahmed Bani, aproape de final de drum la Dinamo

. FANATIK a aflat în exclusivitate că Ahmed Bani, mijlocașul în vârstă de 22 de ani al celor de la Dinamo, și-ar dori să își rezilieze contractul cu gruparea din ”Ștefan cel Mare”.

Fotbalistul ar fi nemulțumit de șansele acordate. El mai are contract cu Dinamo până în vară, însă și-ar dori să plece încă de acum pentru a-și găsi, în timp util, un angajament la o echipă la care să aibă un statut mai important.

FANATIK a aflat că și clubul Dinamo ar fi de acord să îi rezilieze contractul lui Ahmed Bani. Astfel, ”Câinii roșii” sunt foarte aproape să rămână fără încă un fotbalist, după ce recent l-au pus pe liber și pe Andrei Florescu.

Ahmed Bani are o cotă de piață de 500 de mii de euro. El este un produs al celor de la Dinamo. A jucat pentru juniorii ”câinilor” încă din 2016, pe vremea când avea abia 14 ani.

Ahmed Bani: „Normal că orice jucător își dorește să meargă în străinătate și să facă performanță”

În acest sezon de Superligă, mijlocașul a jucat 12 partide și a reușit să înscrie un gol, în derby-ul cu Universitatea Craiova din luna august. El are și două pase decisive la activ. În stagiunea precedentă, Ahmed Bani a marcat două goluri.

„Mă bucur că am înscris în apropierea zilei mele de naștere. Sunt fericit că am și câștigat. Sunt foarte, foarte bucuros că s-a întâmplat asta. M-am bucurat că am înscris.

Sunt încă la Dinamo, îmi fac datoria aici și sunt fericit. Nu vreau să comentez. Normal că orice jucător își dorește să meargă în străinătate și să facă performanță. Momentan sunt la Dinamo și sunt fericit”, spunea Ahmed Bani după golul înscris în partida cu Universitatea Craiova.