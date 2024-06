Pierdere mare pentru FCSB! Gigi Becali nu îi va prelungi contractul unui membru esențial din staff

, iar acum face restructurări de lot și staff. Gigi Becali a anunțat transferuri mari, dar acestea întârzie să apară, aducând doar .

OUT după 5 ani la FCSB

Ovidiu Petre este un fost fotbalist cu prezențe în naționala României, care după retragere s-a reprofilat. Fostul mijlocaș defensiv a dorit să devină antrenor secund, dar a ocupat o altă funcție pentru cinci ani.

Fostul jucător a îndeplinit funcția de analist video pentru FCSB din anul 2019, fiind un component cu „ștate vechi“. Cooptat în staff acum cinci ani, Ovidiu Petre va pleca la finalul acestei luni, conform .

Contractul scadent la data de 30 iunie nu va fi prelungit de Gigi Becali, care are deja un nou nume pentru poziție. Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au stabilit noul analist video, urmând să înceapă curând.

Gigi Becali a prelungit contractele întregului staff, dar nu și lui Ovidiu Petre, care o părăsește în două săptămâni pe FCSB. În locul lui va fi promovat Ionuț Zottu, care deja se afla în angrenajul echipei.

Ovidiu Petre, adus pentru a fi secund

Inițial, venirea lui Ovidiu Petre la FCSB a avut ca rol ocuparea funcției de antrenor secund, sub comanda lui Bogdan Argeș Vintilă. Însă, fostul mijlocaș nu a putut ocupă funcția din cauza lipsei licenței.

Tocmai din acest motiv, Ovidiu Petre nu a putut ocupa un loc pe banca tehnică a FCSB-ului până acum. La momentul venirii, fostul mijlocaș defensiv se declara foarte mulțumit de sosirea sa la club.

„Mă bucur foarte mult că am revenit la echipa la care am cunoscut cele mai mari satisfacții și pentru care am evoluat și am înscris în Champions League. Îmi doresc să ajut cât mai mult staff-ul tehnic și jucătorii și împreună să obținem multe succese”, a spus Ovidiu Petre când a fost prezentat oficial la FCSB.

Ovidiu Petre a mai avut o singură experiență anterioară în staff-ul sau conducerea unui club de fotbal. Fostul mijlocaș a fost director sportiv pentru o perioadă de un an, chiar la clubul la care s-a retras, Poli Timișoara.