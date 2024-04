Pierdere mare pentru Rapid în final de play-off. Cât va lipsi Marian Aioani din cauza accidentării din meciul cu Farul

Marian Aioani a ieșit accidentat la pauza meciului . Portarul giuleștenilor a primit verdictul meciurilor și nu își va mai putea ajuta echipa în acest final de play-off.

Marian Aioani, out pentru finalul play-off-ului! Câte de gravă e accidentarea portarului de la Rapid

iar în finalul de sezon nu se va putea baza nici pe serviciile lui Marian Aioani. Portarul titular a aflat cât timp va sta departe de gazon din cauza accidentării la coaspă.

„Accidentarea suferită la coapsă de Marian Aioani în meciul cu Farul îl face indisponibil pe goalkeeperul nostru pentru aproximativ 3 săptămâni.

Astfel, șansele ca portarul nostru să revină pe gazon în acest final de sezon sunt mici. Recuperare ușoară și rapidă, Marian!”, a anunțat Rapid, pe pagina oficială de Facebook.

Astfel, Bogdan Lobonț va trebui să se bazeze în ultimele etape pe ceilalți doi goalkeeperi din lot, veteranul Virgil Drăghia (33 de ani) și puștiul Bogdan Ungureanu (17 ani). Următorul meci al Rapidului este luni, 29 aprilie, de la ora 20:30, cu Universitatea Craiova.

După partida din Giulești, alb-vișiniii vor mai avea de disputat trei partide, cu CFR Cluj (deplasare), Sepsi (deplasare) și FCSB (acasă).

Aioani, acid după înfrângerea de la Ovidiu: „Ne-am pus piedici singuri”

Marian Aioani a ieșit la pauza meciului cu Farul, dar, la final, a venit la declarații. Portarul, , a vorbit despre accidentare, dar a căutat și explicații pentru declinul Rapidului, care are doar un punct în play-off după șase etape.

„Simt niște dureri foarte mari la coapsa dreaptă. Despre meci ce pot să mai spun. Este o seară tristă pentru noi. Nu am reușit să fim mai lucizi în fața porții. La 1-1 am avut o situație mare căreia i-am dat cu piciorul, așa cum am tot făcut în play-off.

Acel Rapid s-a dus în momentele-cheie. Cred că am avut 4-5 meciuri în care puteam să marcăm și să ne rezolvăm meciurile. E o perioadă neagră pentru noi.

Nu neapărat pot să zic că suntem frustrați. Suntem dezamăgiți pentru că am putut, dar ne-am pus piedici singuri. După meci a venit să mă întrebe ce am pățit (n.r. – Louis Munteanu). Bravo lui, să o țină tot așa!

În toate meciurile am avut ceva de arătat, am ratat momentele oportune și ne-am pus piedică singuri. Habar nu am, nici nu știu ce trebuie să mai facem, pentru că după fiecare meci spunem că trebuie să ne trezim, însă nu se întâmplă nimic”, a declarat Marian Aioani, după Farul – Rapid 3-1.