Pierdere pentru FCSB! Mijlocașul va fi suspendat și nu va juca în derby-ul cu Dinamo

Mijlocașul ghanez a luat al 4-lea cartonaș galben în SuperLiga și va rata derby-ul cu Dinamo.

Baba Alhassan, suspendat la derby-ul FCSB – Dinamo

din acest sezon este programat duminică, 6 decembrie, de la ora 20:30. Roș-albaștrii vor fi privați însă de aportul lui Baba Alhassan.

Mijlocașul ghanez a intrat la pauza meciului cu Farul în locul lui David Miculescu, dar nu a avut o seară prea inspirată. Alhassan nu doar că n-a părut deloc în joc, dar a reușit să ia și un cartonaș galben.

A fost al 4-lea avertisment primit de fotbalistul african în acest sezon de SuperLiga, motiv pentru care va fi suspendat și nu va juca în „Eternul Derby”

Baba Alhassan, „coșmarul” lui Dinamo

Chiar dacă la Ovidiu nu a avut o evoluție strălucită, vestea că Baba Alhassan nu va juca în „Derby de România” poate fi o veste bună pentru dinamoviști. În sezonul trecut, mijlocașul în vârstă de 25 de ani a marcat 2 goluri în poarta „câinilor roșii”.

Baba Alhassan joacă din ianuarie 2024 la FCSB și a reușit să marcheze de două ori. Ambele reușite au venit în poarta rivalei de moarte a roș-albaștrilor.

Dinamo are și ea absențe pentru derby-ul cu FCSB

Nu doar FCSB se confruntă de lot înaintea derby-ului cu FCSB. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . De altfel și Dinamo are probleme, doar că din cauza accidentărilor.

Președintele Andrei Nicolescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA care

„La Ikoko este o recidivă. După cum a ieșit, nu pare să fie prea bine. Nu știu ce să spun. (N.r. Poate juca în meciul cu FCSB?) Chiar nu știu. Nu e ceva grav, dar a simțit ceva. Nu știu dacă a ieșit preventiv. El oricum nu mai putea. Durerea pe care a resimțit-o nu a fost una care să ne ducă cu gândul la o leziune de gradul doi. Să vedem. Încă nu știu.

Tragem speranțe pentru Armstrong și Sivis. (N.r. Ar putea juca în derby?) Da, doar că vor avea doar câteva zile de pregătire. Suntem bine, într-o prognoză corectă. Ne-au lovit accidentările în ultimele două săptămâni: Musi, Mihai, Ikoko, Sivis, Bordușanu… nici nu vreau să mă gândesc. Perica fluctuează între accidentări și reveniri. Am avut ceva provocări”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.