Sport

Pierdere pentru FCSB! Mijlocașul va fi suspendat și nu va juca în derby-ul cu Dinamo

FCSB a suferit o nouă pierdere la meciul cu Farul. Unul dintre mijlocașii campioanei en-titre a primit cartonaș galben și va fi suspendat pentru derby-ul cu Dinamo
Cristian Măciucă
30.11.2025 | 22:07
Pierdere pentru FCSB Mijlocasul va fi suspendat si nu va juca in derbyul cu Dinamo
ULTIMA ORĂ
Pierdere pentru FCSB! Mijlocașul va fi suspendat și nu va juca în derby-ul cu Dinamo. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB l-a pierdut pe Baba Alhassan la meciul cu Farul. Mijlocașul ghanez a luat al 4-lea cartonaș galben în SuperLiga și va rata derby-ul cu Dinamo.

Baba Alhassan, suspendat la derby-ul FCSB – Dinamo

FCSB – Dinamo, al doilea „Derby de România” din acest sezon este programat duminică, 6 decembrie, de la ora 20:30. Roș-albaștrii vor fi privați însă de aportul lui Baba Alhassan.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul ghanez a intrat la pauza meciului cu Farul în locul lui David Miculescu, dar nu a avut o seară prea inspirată. Alhassan nu doar că n-a părut deloc în joc, dar a reușit să ia și un cartonaș galben.

A fost al 4-lea avertisment primit de fotbalistul african în acest sezon de SuperLiga, motiv pentru care va fi suspendat și nu va juca în „Eternul Derby”

ADVERTISEMENT
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând....
Digi24.ro
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW

Baba Alhassan, „coșmarul” lui Dinamo

Chiar dacă la Ovidiu nu a avut o evoluție strălucită, vestea că Baba Alhassan nu va juca în „Derby de România” poate fi o veste bună pentru dinamoviști. În sezonul trecut, mijlocașul în vârstă de 25 de ani a marcat 2 goluri în poarta „câinilor roșii”.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Digisport.ro
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași

Baba Alhassan joacă din ianuarie 2024 la FCSB și a reușit să marcheze de două ori. Ambele reușite au venit în poarta rivalei de moarte a roș-albaștrilor.

Dinamo are și ea absențe pentru derby-ul cu FCSB

Nu doar FCSB se confruntă de lot înaintea derby-ului cu FCSB. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Daniel Bîrligea s-a accidentat și nu va putea evolua împotriva „câinilor”.  De altfel și Dinamo are probleme, doar că din cauza accidentărilor.

ADVERTISEMENT

Președintele Andrei Nicolescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA care e situația în infirmeria din „Ștefan cel Mare”. 

„La Ikoko este o recidivă. După cum a ieșit, nu pare să fie prea bine. Nu știu ce să spun. (N.r. Poate juca în meciul cu FCSB?) Chiar nu știu. Nu e ceva grav, dar a simțit ceva. Nu știu dacă a ieșit preventiv. El oricum nu mai putea. Durerea pe care a resimțit-o nu a fost una care să ne ducă cu gândul la o leziune de gradul doi. Să vedem. Încă nu știu.

Tragem speranțe pentru Armstrong și Sivis. (N.r. Ar putea juca în derby?) Da, doar că vor avea doar câteva zile de pregătire. Suntem bine, într-o prognoză corectă. Ne-au lovit accidentările în ultimele două săptămâni: Musi, Mihai, Ikoko, Sivis, Bordușanu… nici nu vreau să mă gândesc. Perica fluctuează între accidentări și reveniri. Am avut ceva provocări”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Rezultate SuperLiga, etapa 18. Farul – FCSB 1-2. Campioana se impune la Ovidiu...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 18. Farul – FCSB 1-2. Campioana se impune la Ovidiu şi se apropie de play-off! Cum arată clasamentul
Ionuț Radu, criticat dur în presa din Spania după greșeala care a decis...
Fanatik
Ionuț Radu, criticat dur în presa din Spania după greșeala care a decis Celta Vigo – Espanyol 0-1: „I-a scăpat”. Ce notă a primit portarul român
Noi probleme la FCSB! Titularul echipei a rămas la cabine, după ce a...
Fanatik
Noi probleme la FCSB! Titularul echipei a rămas la cabine, după ce a acuzat probleme medicale în prima repriză cu Farul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Derapaj ÎNGROZITOR la adresa lui Pancu și a altor antrenori tineri: 'P*** de...
iamsport.ro
Derapaj ÎNGROZITOR la adresa lui Pancu și a altor antrenori tineri: 'P*** de vacă! Marș, mă, la muncă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!