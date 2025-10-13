Pierdere uriașă a României pentru meciul cu Bosnia, decisiv de calificare la CM: „E o mare problemă”

. Pentru formația pregătită de Mircea Lucescu urmează meciul decisiv cu Bosnia din noiembrie, însă selecționerul nu se va putea baza pe Andrei Burcă, fotbalist care a evoluat ca titular în toate partidele din această campanie de calificare.

Pierdere imensă pentru România. Un jucător de bază nu va evolua contra Bosniei

Andrei Burcă a văzut cartonașul galben în minutul 53 al partidei cu Austria, pentru un fault comis asupra lui Gregoritsch, iar apărătorul celor de la Yunnan Yukun va fi suspendat pentru partida contra Bosniei. Mircea Lucescu nu se va putea baza la acel duel nici pe .

Marius Șumudică a vorbit despre această situație la FANATIK SUPERLIGA. „Burcă a dat siguranță, a respins absolut tot ce era de respins la jocul aerian, avem duelurile câștigate într-o proporție mare. (n.r. e o pierdere uriașă) Mare de tot, în condițiile în care și Mihai Popescu…

Aceasta a fost singura bilă neagră a serii, accidentarea lui. Dacă se adeverește ceea ce au spus medicii, că ar fi o ruptură de ligamente, este cel puțin 6-7 luni out, o mare pierdere și pentru echipa națională, dar și pentru FCSB”, a afirmat fostul antrenor al Rapidului, .

Îl „salvează” Radu Drăgușin pe Mircea Lucescu?

Andrei Vochin a subliniat la rândul său faptul că zona fundașilor centrali va fi afectată puternic de cele două absențe, în special din cauza faptului că pentru Bosnia va evolua Edin Dzeko. Consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu s-a pronunțat și cu privire la șansele ca Radu Drăgușin să evolueze contra Bosniei.

„Fundașii centrali sunt o mare problemă, ei au un băiat acolo care se numește Dzeko, indiferent câți ani are, face ceva și își ajută echipa în foarte multe meciuri. Radu Drăgușin o să intre cu echipa (n.r. la Tottenham), dar nu cred că va juca într-un meci oficial în 4 săptămâni. (n.r. dacă va juca un meci, îl va convoca Mircea Lucescu) Și eu spun la fel”, a declarat acesta la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Ce variante va avea Mircea Lucescu în centrul defensivei pentru partida cu Bosnia

În condițiile în care Andrei Burcă și Mihai Popescu vor fi indisponibili pentru partida de la Zenica, Mircea Lucescu va fi nevoit să găsească o nouă pereche de fundași centrali. La această acțiune, selecționerul a convocat alți trei fotbaliști care evoluează pe acest post: , Bogdan Racovițan și debutantul Lisav Eissat.

Până la acțiunea din luna noiembrie, e posibil ca Radu Drăgușin să revină pe gazon în tricoul lui Tottenham, așadar acesta ar putea să fie una dintre variantele lui Mircea Lucescu. . Ultimul meci al lui Radu Drăgușin la echipa națională a fost cel cu Cipru din Liga Națiunilor, disputat pe 18 noiembrie 2024.

