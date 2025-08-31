Pierdere uriașă pentru Arsenal! S-a accidentat după doar 4 minute în meciul cu Liverpool. Derby-ul, decis de un gol din lovitură liberă. Video

Liverpool – Arsenal a fost capul de afiș al etapei cu numărul 3 din Premier League. Londonezii au fost mai periculoși în prima repriză, însă aceștia au suferit o pierdere mare în minutul 4 al întâlnirii, când un jucător important a ieșit accidentat.

William Saliba, out după 4 minute în Liverpool – Arsenal

Liverpool – Arsenal este cel mai interesant meci din etapa cu numărul 4 din Premier League. Jucători de clasă mondială au fost aliniați în formațiile de start, însă Mikel Arteta a fost forțat să facă o modificare încă din debutul meciului.

La doar patru minute de la începutul meciului, Mikel Arteta a fost nevoit să efectueze o schimbare în echipa de start. William Saliba a suferit o accidentare în urma unui contact cu Hugo Ekitike, a primit îngrijiri medicale, însă nu a fost în stare să continue jocul.

În urma accidentării lui William Saliba, antrenorul spaniol Mikel Arteta a fost obligat să intervină rapid și să modifice strategia defensivă, trimițându-l pe teren pe .

Szoboszlai, gol fantastic din lovitură liberă în Liverpool – Arsenal 1-0

Singurul gol al meciului a fost marcat de Dominik Szoboszlai în minutul 83. Internaționalul maghiar a înscris un gol fantastic direct din lovitură liberă. Raya nu a putut să apere execuția fabuloasă a jucătorului în vârstă de 24 de ani, care a lovit bara înainte să intre în poartă. .

Astfel, Liverpool a câștigat toate cele 3 puncte și este singura echipă cu procentaj maxim după primele 3 etape. „Cormoranii” ocupă primul loc în clasament. De cealaltă parte, Arsenal se află pe poziția a 3-a, cu 6 puncte.

Formă excelentă înainte de meciul direct

Înaintea întâlnirii directe, a . Liverpool vine după un succes spectaculos, 3-2 contra celor de la Newcastle, bifând astfel a doua victorie consecutivă în startul actualei ediții de Premier League. Deși și-au adjudecat ambele meciuri, „cormoranii” au avut parte de partide tensionate și echilibrate.

De cealaltă parte, Arsenal traversează un început de sezon la fel de solid, cu două victorii în cont. După un debut pragmatic, 1-0 în fața lui Manchester United, „tunarii” au impresionat în runda precedentă, când au zdrobit-o pe Leeds cu un categoric 5-0.