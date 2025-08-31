Sport

Pierdere uriașă pentru Arsenal! S-a accidentat după doar 4 minute în meciul cu Liverpool. Derby-ul, decis de un gol din lovitură liberă. Video

Derby-ul cu Liverpool a început cum nu se poate mai prost pentru Arsenal. „Tunarii” au pierdut un jucător după doar 4 minute, din cauza unei accidentări.
Iulian Stoica
31.08.2025 | 21:49
Pierdere uriasa pentru Arsenal Sa accidentat dupa doar 4 minute in meciul cu Liverpool Derbyul decis de un gol din lovitura libera Video
ULTIMA ORĂ
Ghinion teribil pentru Arsenal în derby-ul cu Liverpool! Un jucător s-a accidentat după 4 minute. Sursă foto: Colaj Fanatik

Liverpool – Arsenal a fost capul de afiș al etapei cu numărul 3 din Premier League. Londonezii au fost mai periculoși în prima repriză, însă aceștia au suferit o pierdere mare în minutul 4 al întâlnirii, când un jucător important a ieșit accidentat.

ADVERTISEMENT

William Saliba, out după 4 minute în Liverpool – Arsenal

Liverpool – Arsenal este cel mai interesant meci din etapa cu numărul 4 din Premier League. Jucători de clasă mondială au fost aliniați în formațiile de start, însă Mikel Arteta a fost forțat să facă o modificare încă din debutul meciului.

La doar patru minute de la începutul meciului, Mikel Arteta a fost nevoit să efectueze o schimbare în echipa de start. William Saliba a suferit o accidentare în urma unui contact cu Hugo Ekitike, a primit îngrijiri medicale, însă nu a fost în stare să continue jocul.

ADVERTISEMENT

În urma accidentării lui William Saliba, antrenorul spaniol Mikel Arteta a fost obligat să intervină rapid și să modifice strategia defensivă, trimițându-l pe teren pe Cristhian Mosquera, fundașul central transferat în această vară de la Valencia.

Szoboszlai, gol fantastic din lovitură liberă în Liverpool – Arsenal 1-0

Singurul gol al meciului a fost marcat de Dominik Szoboszlai în minutul 83. Internaționalul maghiar a înscris un gol fantastic direct din lovitură liberă. Raya nu a putut să apere execuția fabuloasă a jucătorului în vârstă de 24 de ani, care a lovit bara înainte să intre în poartă. Vezi video aici.

ADVERTISEMENT
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e...
Digi24.ro
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului

Astfel, Liverpool a câștigat toate cele 3 puncte și este singura echipă cu procentaj maxim după primele 3 etape. „Cormoranii” ocupă primul loc în clasament. De cealaltă parte, Arsenal se află pe poziția a 3-a, cu 6 puncte.

ADVERTISEMENT
Nicolae Stanciu a fost titular în Genoa - Juventus! Nota primită de căpitanul...
Digisport.ro
Nicolae Stanciu a fost titular în Genoa - Juventus! Nota primită de căpitanul României

Formă excelentă înainte de meciul direct

Înaintea întâlnirii directe, ambele formații aveau maxim de puncte în campionatul Angliei. Liverpool vine după un succes spectaculos, 3-2 contra celor de la Newcastle, bifând astfel a doua victorie consecutivă în startul actualei ediții de Premier League. Deși și-au adjudecat ambele meciuri, „cormoranii” au avut parte de partide tensionate și echilibrate.

De cealaltă parte, Arsenal traversează un început de sezon la fel de solid, cu două victorii în cont. După un debut pragmatic, 1-0 în fața lui Manchester United, „tunarii” au impresionat în runda precedentă, când au zdrobit-o pe Leeds cu un categoric 5-0.

ADVERTISEMENT
Dieta controversată a Victoriei Beckham. ”N-am văzut-o mâncând niciodată nimic!”
Fanatik
Dieta controversată a Victoriei Beckham. ”N-am văzut-o mâncând niciodată nimic!”
Moment halucinant la Botoșani! Explicațiile lui Andrei Dumiter după ce l-a înjurat pe...
Fanatik
Moment halucinant la Botoșani! Explicațiile lui Andrei Dumiter după ce l-a înjurat pe Hervin Ongenda pentru că i-a „furat” golul cu U Craiova: „Nu mi-a convenit”
Mirel Rădoi, iritat la maximum după Botoșani – U Craiova 1-1: „N-am crezut...
Fanatik
Mirel Rădoi, iritat la maximum după Botoșani – U Craiova 1-1: „N-am crezut c-o să mai văd așa ceva în 2025. Voiam doar să plec”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Au fost aproape să se ia la bătaie, chiar sub ochii lui Mircea...
iamsport.ro
Au fost aproape să se ia la bătaie, chiar sub ochii lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat la antrenamentul naționalei
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Favoriții lunii: Eclipsele din septembrie 2025 aduc noroc uriaș pentru 5 zodii
Jurnalul.ro
Favoriții lunii: Eclipsele din septembrie 2025 aduc noroc uriaș pentru 5 zodii
„Să bați un om cu handicap… sper să facă multă multă pușcărie acești...
adevarul.ro
„Să bați un om cu handicap… sper să facă multă multă pușcărie acești nenorociți”. Cazul șoferului de Bolt care arată cât de bolnavă e România
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de...
unica.ro
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
Tensiuni dure în coaliţie. Reforma administraţiei locale, amânată două săptămâni: care sunt calculele
Observatornews.ro
Tensiuni dure în coaliţie. Reforma administraţiei locale, amânată două săptămâni: care sunt calculele
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut...
as.ro
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față...
Libertatea.ro
Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”
IT News Review: Google spune că un prompt AI obișnuit consumă doar 5...
informat.ro
IT News Review: Google spune că un prompt AI obișnuit consumă doar 5 picături de apă
Ispita SUPER-SEXY de la „Insula Iubirii”, alături de Nicuşor Dan la Chişinău. Dans...
RTV.NET
Ispita SUPER-SEXY de la „Insula Iubirii”, alături de Nicuşor Dan la Chişinău. Dans la bară incendiar VIDEO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!