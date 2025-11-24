Pierdere uriașă pentru Dinamo! Titularul echipei a ieșit accidentat în meciul cu FC Botoșani

ADVERTISEMENT

Dinamo a remizat cu FC Botoșani, scor 1-1, în epilogul etapei a 17-a din SuperLiga. În minutul 70 al meciului, Danny Armstrong, unul dintre cei mai buni jucători ai lui Zeljko Kopic, a acuzat dureri și a fost imediat înlocuit.

Danny Armstrong s-a accidentat în FC Botoșani – Dinamo 1-1. Ce pierdere a suferit Zeljko Kopic

Sebastian Mailat a deschis scorul în finalul primei reprize, cu o execuție fantastică direct din voleu. Repriza secundă a fost la discreția „câinilor roșii”, care au și reușit să marcheze prin Opruț, după .

Cu doar 6 minute înainte de gol, Danny Armstrong a acuzat dureri la coapsa piciorului drept și s-a întins pe gazon. Medicii au intrat imediat pe teren, însă fără sorți de izbândă, iar .

Medicii din Ștefan cel Mare au continuat să-i acorde îngrijiri medicale lui Danny Armstrong și la banca de rezerve. Scoțianul a fost surprins în timp ce suferea de camerele TV. Accidentarea lui Danny Armstrong vine cum nu se poate mai prost pentru Dinamo.

Dinamo, program infernal în perioada următoare. Ce meciuri ar putea rata Armstrong

Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea lui Danny Armstrong. După deplasarea de la FC Botoșani, Dinamo o va întâlni pe teren propriu pe Oțelul Galați, care luptă pentru clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regular.

Ulterior, Dinamo o va întâlni pe Farul Constanța pe 3 decembrie în etapa cu numărul 2 a fazei grupelor Cupei României. Nu în ultimul rând, pe 6 decembrie, Dinamo se va duela cu FCSB în etapa a 19-a din SuperLiga.