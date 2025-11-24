Sport

Pierdere uriașă pentru Dinamo! Titularul echipei a ieșit accidentat în meciul cu FC Botoșani

Dinamo a suferit o pierdere uriașă la meciul cu FC Botoșani. Cine este titularul echipei lui Zeljko Kopic care a părăsit terenul accidentat.
Răzvan Rădulescu
24.11.2025 | 22:47
Pierdere uriasa pentru Dinamo Titularul echipei a iesit accidentat in meciul cu FC Botosani
ULTIMA ORĂ
Un titular al lui Dinamo s-a accidentat în meciul cu FC Botoșani. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Dinamo a remizat cu FC Botoșani, scor 1-1, în epilogul etapei a 17-a din SuperLiga. În minutul 70 al meciului, Danny Armstrong, unul dintre cei mai buni jucători ai lui Zeljko Kopic, a acuzat dureri și a fost imediat înlocuit.

Danny Armstrong s-a accidentat în FC Botoșani – Dinamo 1-1. Ce pierdere a suferit Zeljko Kopic

Sebastian Mailat a deschis scorul în finalul primei reprize, cu o execuție fantastică direct din voleu. Repriza secundă a fost la discreția „câinilor roșii”, care au și reușit să marcheze prin Opruț, după o gafă a portarului Anestis, în minutul 76.

ADVERTISEMENT

Cu doar 6 minute înainte de gol, Danny Armstrong a acuzat dureri la coapsa piciorului drept și s-a întins pe gazon. Medicii au intrat imediat pe teren, însă fără sorți de izbândă, iar scoțianul a fost înlocuit de Zeljko Kopic cu Giorgi Milanov.

Medicii din Ștefan cel Mare au continuat să-i acorde îngrijiri medicale lui Danny Armstrong și la banca de rezerve. Scoțianul a fost surprins în timp ce suferea de camerele TV. Accidentarea lui Danny Armstrong vine cum nu se poate mai prost pentru Dinamo.

ADVERTISEMENT
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Digi24.ro
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”

Dinamo, program infernal în perioada următoare. Ce meciuri ar putea rata Armstrong

Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea lui Danny Armstrong. După deplasarea de la FC Botoșani, Dinamo o va întâlni pe teren propriu pe Oțelul Galați, care luptă pentru clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regular.

ADVERTISEMENT
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav...
Digisport.ro
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România

Ulterior, Dinamo o va întâlni pe Farul Constanța pe 3 decembrie în etapa cu numărul 2 a fazei grupelor Cupei României. Nu în ultimul rând, pe 6 decembrie, Dinamo se va duela cu FCSB în etapa a 19-a din SuperLiga.

Rezultate SuperLiga, etapa 17. FC Botoșani – Dinamo 1-1. Cum arată clasamentul la...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 17. FC Botoșani – Dinamo 1-1. Cum arată clasamentul la finalul rundei
Sebastian Mailat, mesaj pentru Mircea Lucescu! Gol superb direct din voleu cu Dinamo....
Fanatik
Sebastian Mailat, mesaj pentru Mircea Lucescu! Gol superb direct din voleu cu Dinamo. Video
FCSB, în alertă! Un titular-cheie ar putea rata derby-ul cu Rapid. Care este...
Fanatik
FCSB, în alertă! Un titular-cheie ar putea rata derby-ul cu Rapid. Care este motivul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
Parteneri
A dat de pământ cu Cristi Chivu după Inter-Milan 0-1: 'N-a bătut pe...
iamsport.ro
A dat de pământ cu Cristi Chivu după Inter-Milan 0-1: 'N-a bătut pe nimeni. Va fi eliminat în optimi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!