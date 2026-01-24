Sport

Pierdere uriașă pentru FCSB: Florin Tănase are ruptură și ratează derby-ul de play-off cu CFR Cluj! Exclusiv

Veste proastă pentru FCSB. Florin Tănase are ruptură musculară! Mijlocașul campioanei României va merge la Marijana Kovacevic pentru a se trata. Ratează derby-ul cu CFR Cluj!
Alex Bodnariu, Cristi Coste
24.01.2026 | 09:43
Veștile proaste continuă la FCSB. Campioana României este mai mult ca sigur eliminată din Europa League, iar Elias Charalambous, antrenorul echipei, a primit o nouă lovitură. Accidentarea lui Florin Tănase este mai gravă decât se credea inițial. Mijlocașul a suferit o ruptură și va merge în Serbia pentru a se trata.

Florin Tănase a ratat duelul de joi seară din Europa League. Mijlocașul de la FCSB a acuzat probleme la antrenamentul premergător partidei și a urmărit meciul din tribune. Acesta a efectuat analize amănunțite după ce a revenit în România, iar rezultatele indică o ruptură musculară.

FANATIK a aflat problemele cu care se confruntă mijlocașul de la FCSB. Florin Tănase va merge în Serbia, la celebrul doctor Marijana Kovacevic. Încă nu se știe câte meciuri va rata fotbalistul campioanei României, însă cu siguranță nu va face parte din lot la derby-ul cu CFR Cluj.

Florin Tănase ratează astfel un meci crucial pentru FCSB. Campioana României va primi vizita rivalilor de la CFR Cluj pe Arena Națională. Situația ambelor echipe este una disperată. Pentru ambele formații, o înfrângere ar putea însemna ratarea calificării în play-off-ul SuperLigii.

Elias Charalambous va fi nevoit din nou să facă improvizații în echipa de start. Antrenorul cipriot nu se va putea baza pe poate cel mai important om din linia mediană. Mai mult, jucătorii sunt obosiți după deplasarea de la Zagreb, iar CFR Cluj ar putea profita de acest aspect.

Ce spunea Mihai Stoica despre Florin Tănase

Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre starea fotbalistului. Oficialul campioanei României a explicat că Florin Tănase a resimțit dureri la antrenament și așteaptă verdictul medicilor pentru a vedea dacă va putea juca împotriva celor de la CFR Cluj.

„Deocamdată nu știm. Când vom ajunge în seara asta, probabil va mai face o altă examinare. Simte ceva într-o altă zonă față de cea în care simțea marți. Cu toate acestea, miercuri s-a antrenat la antrenamentul oficial, până spre jumătate, când a ieșit și a acuzat niște dureri. Probabil că vom ști cu certitudine mâine”, a precizat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

  • 10 goluri a înscris Florin Tănase în acest sezon de Superliga
  • 2,3 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului de la FCSB
