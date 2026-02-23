Pierdere uriașă pentru FCSB în plină luptă pentru play-off! A ieșit accidentat în meciul cu Metaloglobus

FCSB a suferit o pierdere uriașă în minutul 21 al meciului de pe Arena Națională contra lui Metaloglobus. Florin Tănase, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai campioanei României, a acuzat probleme musculare și nu a mai putut continua meciul.
Lovitură pentru FCSB, aflată în luptă contracronometru pentru calificarea în play-off. Florin Tănase, revenit după două etape în care a stat pe bară din cauza unei rupturi musculare, a acuzat probleme medicale și nu a mai putut continua.
Jucătorul în vârstă de 31 de ani s-a întins pe gazon și a cerut schimbare, fiind înlocuit cu Mamadou Thiam. Astfel, ”Tase” a rezistat doar 21 de minute în meciul crucial pentru FCSB, contra lui Metaloglobus.
Pentru a nu evolua în inferioritate numerică, până la schimbarea lui Tănase cu Mamadou Thiam, Matei Popa, tânărul portar al celor de la FCSB, s-a întins pe gazon și a cerut îngrijiri medicale. Vezi video aici. Pentru FCSB urmează meciuri cu UTA Arad și Universitatea Cluj.
Probleme medicale ale lui Florin Tănase se înmulțesc pe acest final de sezon. Jucătorul campioanei României abia revenise după ce a suferit o ruptură muscular în partida cu Universitatea Craiova din Cupa României.
El a fost recuperat după ce a urmat un tratament la Marijana Kovacevic, la Belgrad. Însă, mijlocul ”roș-albaștrilor” nu a rezistat prea mult cu Metaloglobus și a suferit a doua accidentare în decurs de doar 11 zile.
Situația nu este deloc una roz pentru campioana FCSB, care ar putea rata play-off-ul SuperLigii. ”Roș-albaștrii” sunt nevoiți să câștige toate partidele până la finalul sezonului și să spere că echipele aflate în fața sa se vor împiedica.
Patronul Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că formația pe care FCSB va trebui să o întreacă pentru a intra în Top 6 este U Cluj. ”Păi pe U Cluj îi scoatem (n.r. – din play-off). Trebuie Galațiul să facă un egal cu ei și îi scoatem pe ei la meciurile directe.
Da, meciul cel mai important este ăsta, Oțelul cu U Cluj. E cel mai important pentru că e direct, adică dacă fac un egal suntem la mâna noastră după aia, nu mai avem treabă. Și atunci să se dea Dinamo la o parte (n.r. – cu FC Argeș)”, a declarat Becali.