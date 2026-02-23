Sport

Pierdere uriașă pentru FCSB în plină luptă pentru play-off! A ieșit accidentat în meciul cu Metaloglobus

FCSB a suferit o pierdere uriașă în prima repriză a meciului cu Metaloglobus, din etapa a 28-a a SuperLigii. Titularul echipei s-a accidentat și a fost înlocuit.
Cristian Măciucă, Traian Terzian
23.02.2026 | 20:31
Pierdere uriasa pentru FCSB in plina lupta pentru playoff A iesit accidentat in meciul cu Metaloglobus
breaking news
Titularul de la FCSB s-a accidentat din nou și a fost înlocuit în meciul cu Metaloglobus. Foto: Fanatik.
ADVERTISEMENT

FCSB a suferit o pierdere uriașă în minutul 21 al meciului de pe Arena Națională contra lui Metaloglobus. Florin Tănase, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai campioanei României, a acuzat probleme musculare și nu a mai putut continua meciul.

Florin Tănase s-a accidentat în FCSB – Metaloglobus

Lovitură pentru FCSB, aflată în luptă contracronometru pentru calificarea în play-off. Florin Tănase, revenit după două etape în care a stat pe bară din cauza unei rupturi musculare, a acuzat probleme medicale și nu a mai putut continua.

ADVERTISEMENT

Jucătorul în vârstă de 31 de ani s-a întins pe gazon și a cerut schimbare, fiind înlocuit cu Mamadou Thiam. Astfel, ”Tase” a rezistat doar 21 de minute în meciul crucial pentru FCSB, contra lui Metaloglobus.

Pentru a nu evolua în inferioritate numerică, până la schimbarea lui Tănase cu Mamadou Thiam, Matei Popa, tânărul portar al celor de la FCSB, s-a întins pe gazon și a cerut îngrijiri medicale. Vezi video aici. Pentru FCSB urmează meciuri cu UTA Arad și Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Digi24.ro
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Florin Tănase accidentat FCSB
Titularul de la FCSB s-a accidentat din nou și a fost înlocuit în meciul cu Metaloglobus. Foto: Fanatik.

Tănase, a doua accidentare în două săptămâni

Probleme medicale ale lui Florin Tănase se înmulțesc pe acest final de sezon. Jucătorul campioanei României abia revenise după ce a suferit o ruptură muscular în partida cu Universitatea Craiova din Cupa României.

ADVERTISEMENT
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digisport.ro
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€

El a fost recuperat după ce a urmat un tratament la Marijana Kovacevic, la Belgrad. Însă, mijlocul ”roș-albaștrilor” nu a rezistat prea mult cu Metaloglobus și a suferit a doua accidentare în decurs de doar 11 zile.

FCSB tremură pentru locul în play-off

Situația nu este deloc una roz pentru campioana FCSB, care ar putea rata play-off-ul SuperLigii. ”Roș-albaștrii” sunt nevoiți să câștige toate partidele până la finalul sezonului și să spere că echipele aflate în fața sa se vor împiedica.

ADVERTISEMENT

Patronul Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGAformația pe care FCSB va trebui să o întreacă pentru a intra în Top 6 este U Cluj. ”Păi pe U Cluj îi scoatem (n.r. – din play-off). Trebuie Galațiul să facă un egal cu ei și îi scoatem pe ei la meciurile directe.

Da, meciul cel mai important este ăsta, Oțelul cu U Cluj. E cel mai important pentru că e direct, adică dacă fac un egal suntem la mâna noastră după aia, nu mai avem treabă. Și atunci să se dea Dinamo la o parte (n.r. – cu FC Argeș)”, a declarat Becali.

SuperLiga, live blog etapa 28. FCSB – Metaloglobus 2-1. Olaru readuce campioana în...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 28. FCSB – Metaloglobus 2-1. Olaru readuce campioana în avantaj
Inundații la lojă înainte de FCSB – Metaloglobus! Imagini incredibile de la Arena...
Fanatik
Inundații la lojă înainte de FCSB – Metaloglobus! Imagini incredibile de la Arena Națională. Video
Dumitru Dragomir, reacţie după alianţa Gigi Becali – Călin Georgescu: „Vrea să conducă...
Fanatik
Dumitru Dragomir, reacţie după alianţa Gigi Becali – Călin Georgescu: „Vrea să conducă doar el! Nu poate fi strunit de nimeni” Suma uriaşă pe care o cheltuie lunar latifundiarul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Marea diferență dintre Călin Georgescu și Gigi Becali, prin ochii specialistului. 'El nu...
iamsport.ro
Marea diferență dintre Călin Georgescu și Gigi Becali, prin ochii specialistului. 'El nu plutește deasupra poporului'
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră...
viva.ro
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...". Ce a putut spune în continuarea e acum pe buzele tuturor
Mii de bugetari și-ar putea recupera în instanță drepturile tăiate de Guvern
Jurnalul.ro
Mii de bugetari și-ar putea recupera în instanță drepturile tăiate de Guvern
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns...
adevarul.ro
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de la Mar-a-Lago. „Nu ar fi rănit nici măcar o furnică”
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță,...
unica.ro
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în...
Observatornews.ro
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9...
as.ro
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: M-am curăţat
Cum s-a desfășurat, de fapt, bătălia de la Oarba de Mureș, despre care...
Libertatea.ro
Cum s-a desfășurat, de fapt, bătălia de la Oarba de Mureș, despre care Călin Georgescu a zis că „țăranii români au înfrânt armata germană cu parii de la vie”
Oboseala războiului: tot mai mulți români cred că Ucraina trebuie să accepte concesii...
informat.ro
Oboseala războiului: tot mai mulți români cred că Ucraina trebuie să accepte concesii pentru pace
BREAKING NEWS! Bolojan, O NOUĂ DECIZIE cu taxele și impozitele! ȘTIREA MOMENTULUI pentru...
RTV.NET
BREAKING NEWS! Bolojan, O NOUĂ DECIZIE cu taxele și impozitele! ȘTIREA MOMENTULUI pentru românii îngenunchiați de scumpiri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!