Pierdere uriașă pentru FCSB în plină luptă pentru play-off! A ieșit accidentat în meciul cu Metaloglobus

FCSB a suferit o pierdere uriașă în minutul 21 al meciului de pe Arena Națională contra lui Metaloglobus. Florin Tănase, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai campioanei României, a acuzat probleme musculare și nu a mai putut continua meciul.

Florin Tănase s-a accidentat în FCSB – Metaloglobus

Lovitură pentru FCSB, aflată în luptă contracronometru pentru calificarea în play-off. , a acuzat probleme medicale și nu a mai putut continua.

Jucătorul în vârstă de 31 de ani s-a întins pe gazon și a cerut schimbare, fiind înlocuit cu Mamadou Thiam. Astfel, ”Tase” a rezistat doar 21 de minute în meciul crucial pentru FCSB, contra lui Metaloglobus.

Pentru a nu evolua în inferioritate numerică, până la schimbarea lui Tănase cu Mamadou Thiam, , s-a întins pe gazon și a cerut îngrijiri medicale. Vezi video . Pentru FCSB urmează meciuri cu UTA Arad și Universitatea Cluj.

Tănase, a doua accidentare în două săptămâni

Probleme medicale ale lui Florin Tănase se înmulțesc pe acest final de sezon. Jucătorul campioanei României abia revenise după ce a suferit o ruptură muscular în partida cu Universitatea Craiova din Cupa României.

El a fost recuperat după ce a urmat un tratament la Marijana Kovacevic, la Belgrad. Însă, mijlocul ”roș-albaștrilor” nu a rezistat prea mult cu Metaloglobus și a suferit a doua accidentare în decurs de doar 11 zile.

FCSB tremură pentru locul în play-off

Situația nu este deloc una roz pentru campioana FCSB, care ar putea rata play-off-ul SuperLigii. ”Roș-albaștrii” sunt nevoiți să câștige toate partidele până la finalul sezonului și să spere că echipele aflate în fața sa se vor împiedica.

Patronul Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că este U Cluj. ”Păi pe U Cluj îi scoatem (n.r. – din play-off). Trebuie Galațiul să facă un egal cu ei și îi scoatem pe ei la meciurile directe.

Da, meciul cel mai important este ăsta, Oțelul cu U Cluj. E cel mai important pentru că e direct, adică dacă fac un egal suntem la mâna noastră după aia, nu mai avem treabă. Și atunci să se dea Dinamo la o parte (n.r. – cu FC Argeș)”, a declarat Becali.