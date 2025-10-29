Pierdere uriașă pentru FCSB! Titularul a ieșit accidentat din meciul cu Gloria Bistrița

ADVERTISEMENT

Emoții pentru FCSB! David Miculescu, titularul din flancul drept al atacului campioanei României, s-a accidentat în minutul 59 al partidei din grupele Cupei României împotriva Gloriei Bistrița. Miculescu nu a mai putut continua partida și a fost înlocuit cu Alex Stoian.

Pierdere uriașă pentru FCSB! David Miculescu a ieșit accidentat din meciul cu Gloria Bistrița

După un sfert de oră de la startul reprizei secunde, David Miculescu a scăpat singur cu portarul, însă a fost deposedat în ultima clipă de fundașul Stejărel Vișinar. a aterizat urât și a rămas pe gazon timp de minute bune.

Imediat echipa medicală a roș-albaștrilor a intrat pe teren și i-a oferit îngrijiri medicale lui David Miculescu. Fotbalistul adus de Gigi Becali de la UTA Arad a ieșit șchiopătând de pe gazon și nu a mai putut continua partida.

David Miculescu nu a putut pune piciorul în pământ și a ieșit prematur de pe gazon. Rămâne de văzut Pentru gruparea roș-albastră urmează duelurile cu U Cluj și Basel din SuperLiga, respectiv Europa League.

Ce jucători accidentați are FCSB

David Miculescu se alătură astfel unei liste lungi a accidentaților pe care o are FCSB. Valentin Crețu și Vlad Chiricheș au probleme și nici măcar nu au făcut deplasarea la Bistrița pentru duelul din prima etapă a Grupei B din Cupa României.

Totodată, Juri Cisotti, care a ieșit accidentat din meciul cu UTA Arad, nu a fost pe foaia de joc la meciul cu divizionara secundă. Mihai Popescu nu va mai evolua în acest sezon, în timp ce Joyskim Dawa este în proces de revenire.