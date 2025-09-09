Sport

Pierdere uriașă pentru Rapid: s-a accidentat și va lipsi următoarele săptămâni! Ce meciuri ratează

Rapid a suferit o pierdere uriașă la nivelul lotului înainte de reluarea SuperLigii. Unul dintre titularii lui Costel Gâlcă va fi indisponibil următoarele săptămâni.
Răzvan Rădulescu
09.09.2025 | 14:31
Pierdere uriasa pentru Rapid sa accidentat si va lipsi urmatoarele saptamani Ce meciuri rateaza
ULTIMA ORĂ
Unul dintre jucătorii Rapidului a suferit o nouă accidentare și va sta pe bară în următoarele săptămâni. Foto: sport.pictures.eu

Vești proaste la Rapid! Denis Ciobotariu, titularul din centrul defensivei, a suferit o accidentare și va sta pe bară în următoarele săptămâni. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate transferul lui Leo Bolgado la Rapid, cel care ar urma să suplinească absența lui Denis Ciobotariu câtă vreme va fi indisponibil.

Pierdere uriașă pentru Rapid! Denis Ciobotariu s-a accidentat

Rapid a anunțat că Denis Ciobotariu a suferit o accidentare la nivelul genunchiului piciorului stâng. Fundașul central din Giulești a fost supus unor serii de investigații, iar veștile nu sunt deloc bune.

Denis Ciobotariu va lipsi următoarele săptămâni și nu va putea da o mână de ajutor echipei lui Costel Gâlcă în viitoarele meciuri. În următoarea perioadă, Rapid le înfruntă pe U Cluj (deplasare), Hermannstadt (acasă) sau Petrolul (deplasare).

„Denis Ciobotariu a suferit o accidentare la genunchiul piciorului stâng. După o serie de investigații medicale s-a constatat că fundașul nostru va fi indisponibil în următoarele săptămâni. Recuperare rapidă, Ciobi!”, a fost anunțul făcut de Rapid.

Leo Bolgado vine să o ajute pe Rapid. Ce soluții au giuleștenii

Rapid a mutat la timp în final de mercato. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că giuleștenii l-au acontat pe Leo Bolgado de la CFR Cluj. Fundașul central brazilian a fost deja prezentat oficial. Bolgado va merge împrumut la Rapid, dar clubul alb-vișiniu are opțiunea unui transfer definitiv.

Celelalte soluții ale lui Costel Gâlcă pentru zona centrală a defensivei Rapidului sunt Lars Kramer, Alexandru Pașcanu sau Cristian Ignat. Cel din urmă, accidentat, ar urma să revină abia în iarnă.

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
