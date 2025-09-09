Pierdere uriașă pentru Rapid: s-a accidentat și va lipsi următoarele săptămâni! Ce meciuri ratează

Vești proaste la Rapid! Denis Ciobotariu, titularul din centrul defensivei, a suferit o accidentare și va sta pe bară în următoarele săptămâni. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate , cel care ar urma să suplinească absența lui Denis Ciobotariu câtă vreme va fi indisponibil.

Pierdere uriașă pentru Rapid! Denis Ciobotariu s-a accidentat

Rapid a anunțat că Denis Ciobotariu a suferit o accidentare la nivelul genunchiului piciorului stâng. Fundașul central din Giulești a fost supus unor serii de investigații, iar veștile nu sunt deloc bune.

Denis Ciobotariu și nu va putea da o mână de ajutor echipei lui Costel Gâlcă în viitoarele meciuri. În următoarea perioadă, Rapid le înfruntă pe U Cluj (deplasare), Hermannstadt (acasă) sau Petrolul (deplasare).

„Denis Ciobotariu a suferit o accidentare la genunchiul piciorului stâng. După o serie de investigații medicale s-a constatat că fundașul nostru va fi indisponibil în următoarele săptămâni. Recuperare rapidă, Ciobi!”, a fost anunțul făcut de Rapid.

Leo Bolgado vine să o ajute pe Rapid. Ce soluții au giuleștenii

Rapid a mutat la timp în final de mercato. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că giuleștenii l-au acontat pe Leo Bolgado de la CFR Cluj. Fundașul central brazilian a fost deja prezentat oficial. Bolgado va merge împrumut la Rapid, dar clubul alb-vișiniu are opțiunea unui transfer definitiv.

Celelalte soluții ale lui Costel Gâlcă pentru zona centrală a defensivei Rapidului sunt Lars Kramer, Alexandru Pașcanu sau Cristian Ignat. Cel din urmă, accidentat, ar urma să revină abia în iarnă.