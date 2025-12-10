Sport

Pierdere uriașă pentru România la barajul cu Turcia! UEFA, decizie radicală

FRF a anunțat că a venit decizia luată de UEFA cu privire la suspendarea lui Denis Drăguș, atacantul naționalei care a fost eliminat în duelul pierdut de tricolori, 1-3, cu Bosnia.
Mihai Alecu
10.12.2025 | 19:12
Pierdere uriasa pentru Romania la barajul cu Turcia UEFA decizieradicala
România nu se va putea baza pe Drăguș în barajul cu Turcia. Foto: sport.pictures.eu.
Fotbalistul de la Eyupspor a fost eroul negativ al trupei lui Mircea Lucescu în duelul de la Zenica, asta după ce a luat roșu la doar câteva minute după ce a fost trimis pe teren.

Denis Drăguș, absent de la meciul de baraj dintre Turcia și România

Internaționalul român a avut o intrare cu piciorul sus și arbitrul confruntării nu a ezitat să-i acorde direct cartonașul roșu. Comisia de Disciplină a UEFA a decis să-i acorde o suspendare de două partide jucătorului crescut la Academia Hagi, iar astfel acesta nu va fi pe teren în semifinala barajului, cu Turcia, pericol anunțat exclusiv la FANATIK. FRF anunță însă că va face apel la această decizie.

„Comisia de Disciplină UEFA a anunțat că atacantul naționalei, eliminat în minutul 68 al partidei Bosnia-Herțegovina – România 3-1, din 15 noiembrie, a primit două etape de suspendare. Drăguș a ispășit deja o etapă de suspendare, în partida cu San Marino din finalul campaniei de calificare, și ar urma să lipsească în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială, în 26 martie, la Istanbul, în fața Turciei. Federația Română de Fotbal așteaptă însă motivarea oficială a deciziei și urmează să facă apel”, a fost anunțul FRF postat pe site-ul oficial.

Drăguș a ispășit deja o etapă de suspendare

Denis Drăguș are deja un meci de la care a absentat, partida pe care România a jucat-o în preliminarii, cu San Marino, la Ploiești. Astfel, dacă UEFA reduce pedeapsa la doar un meci de suspendare, atunci atacantul ar putea să fie pe teren în duelul dintre Turcia și România, din semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, ce avea loc pe 26 martie 2026.

Chiar dacă nu va fi schimbată decizia, jucătorul ar putea să fie pe teren într-o eventuală finală, asta dacă reușim să batem Turcia. Tricolorii vor juca tot în deplasare și ultimul meci, finala barajului, cu câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Rămâne însă de văzut dacă Mircea Lucescu îl va chema la lot doar pentru un posibil meci, știind că este absent de la prima confruntare din luna martie.

Ce variante are Mircea Lucescu pentru atac în absența lui Denis Drăguș

Titular de drept în mandatul lui Edi Iordănescu la echipa națională, Denis Drăguș a avut probleme în a-și găsi locul în multe rânduri sub comanda lui Mircea Lucescu. Fie că vorbim de lipsa de jocuri la nivel de club, fie că vorbim de accidentări, au fost mereu motive pentru care jucătorul nu a fost la cel mai bun nivel și nu a reprezentat o variantă viabilă pentru selecționer.

Cel mai probabil, România se va baza pe cei doi atacanți care au impresionat în SuperLiga, Daniel Bîrligea, de la FCSB, și Louis Munteanu, de la CFR Cluj. Variantele sunt limitate deja, iar o altă soluție ar mai putea fi cea a folosirii lui David Miculescu, de la FCSB, ca număr 9.

