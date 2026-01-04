Sport

Pierdere uriașă pentru sportul românesc! A murit fostul mare campion de la Rapid

Anul începe cu o veste tristă pentru sportul românesc. Un fost mare jucător de la Rapid și-a pierdut viața. Anunțul devastator făcut de Federație pe social media.
Alex Bodnariu
04.01.2026 | 20:51
Pierdere uriasa pentru sportul romanesc A murit fostul mare campion de la Rapid
ULTIMA ORĂ
Un fost jucător de la Rapid s-a stins din viață
ADVERTISEMENT

Veste tristă pentru sportul românesc. Virgil Bălașa, fost jucător și antrenor, cu o contribuție majoră la dezvoltarea rugby-ului juvenil din România, a încetat din viață după o lungă suferință.

Virgil Bălașa, fostul jucător de rugby de la Rapid, s-a stins din viață!

Ca jucător, Bălașa a fost legat de CS Rapid, clubul unde s-a format și unde și-a petrecut o bună parte din carieră. După retragere, acesta și-a continuat munca în rugby. A devenit antrenor și a pregătit generații la rând de sportivi talentați, într-o perioadă în care rugby-ul românesc începea să piardă teren.

ADVERTISEMENT

A activat în mai multe centre importante de formare, printre care CSS Locomotiva București, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii sau CSS Triumf. A câștigat titluri naționale la nivel de juniori și a obținut rezultate importante la mai multe competiții internaționale.

Anul a început trist pentru rugby-ul din România

Vestea tragică a fost făcută publică pe pagina de Facebook a Federației Române de Rugby. Fostul mare jucător și antrenor s-a luptat, pe final de viață, cu o boală care, din păcate, în cele din urmă a învins.

ADVERTISEMENT
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Digi24.ro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump

„Anul începe cu o veste tristă în rugby-ul românesc: astăzi s-a stins din viață, după o lungă suferință, fostul jucător și antrenor Virgil Bălașa. Numele său, ca sportiv, este legat de clubul CS Rapid, unde, peste ani, la finalul carierei de jucător, și-a început și activitatea de antrenor.

ADVERTISEMENT
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către...
Digisport.ro
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani

Multiplu campion național de juniori, cu rezultate remarcabile în competițiile internaționale de juniori alături de echipele CSS Locomotiva București, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii și CSS Triumf, acesta a format generații întregi de jucători, mulți dintre aceștia devenind repere ale echipei naționale a României, printre care Sorin Socol, Alexandru Manta și Gabriel Brezoianu.

Pentru cei care doresc să își ia un bun-rămas, trupul neînsuflețit este depus la capela Bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni din Chitila. Înmormântarea va avea loc marți, 6 ianuarie, la Cimitirul Parohial Chitila 1”, în jurul prânzului, se arată în comunicatul postat pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Kevin Ciubotaru a dezvăluit tot despre negocierile cu FCSB: „Mi-a scris Meme Stoica,...
Fanatik
Kevin Ciubotaru a dezvăluit tot despre negocierile cu FCSB: „Mi-a scris Meme Stoica, iar cu domnul Gigi Becali a vorbit tatăl meu”. Video exclusiv
Tragedie în Premier League! A murit chiar înaintea meciului dintre Leeds și Manchester...
Fanatik
Tragedie în Premier League! A murit chiar înaintea meciului dintre Leeds și Manchester United
Uluitor! Cum a ajuns Ioan Becali în presă la doar 14 ani, fiind...
Fanatik
Uluitor! Cum a ajuns Ioan Becali în presă la doar 14 ani, fiind corigent la 5 materii: “Nelule, ne-au făcut de râs familia!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Valeriu Iftime și-a ieșit din minți! Izbucnire fără precedent: 'Îmi e milă de...
iamsport.ro
Valeriu Iftime și-a ieșit din minți! Izbucnire fără precedent: 'Îmi e milă de asemenea proști! Bolojan nu poate fi băgat în această ciorbă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!