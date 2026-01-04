Pierdere uriașă pentru sportul românesc! A murit fostul mare campion de la Rapid

ADVERTISEMENT

Veste tristă pentru sportul românesc. Virgil Bălașa, fost jucător și antrenor, cu o contribuție majoră la dezvoltarea rugby-ului juvenil din România, a încetat din viață după o lungă suferință.

Ca jucător, Bălașa a fost legat de CS Rapid, clubul unde s-a format și unde și-a petrecut o bună parte din carieră. După retragere, acesta și-a continuat munca în . A devenit antrenor și a pregătit generații la rând de sportivi talentați, într-o perioadă în care rugby-ul românesc începea să piardă teren.

A activat în mai multe centre importante de formare, printre care CSS Locomotiva București, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii sau CSS Triumf. A câștigat titluri naționale la nivel de juniori și a obținut rezultate importante la mai multe competiții internaționale.

Anul a început trist pentru rugby-ul din România

Vestea tragică a fost făcută publică pe pagina de Facebook a F Fostul mare jucător și antrenor s-a luptat, pe final de viață, cu o boală care, din păcate, în cele din urmă a învins.

„Anul începe cu o veste tristă în rugby-ul românesc: astăzi s-a stins din viață, după o lungă suferință, fostul jucător și antrenor Virgil Bălașa. Numele său, ca sportiv, este legat de clubul CS Rapid, unde, peste ani, la finalul carierei de jucător, și-a început și activitatea de antrenor.

Multiplu campion național de juniori, cu rezultate remarcabile în competițiile internaționale de juniori alături de echipele CSS Locomotiva București, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii și CSS Triumf, acesta a format generații întregi de jucători, mulți dintre aceștia devenind repere ale echipei naționale a României, printre care Sorin Socol, Alexandru Manta și Gabriel Brezoianu.

Pentru cei care doresc să își ia un bun-rămas, trupul neînsuflețit este depus la capela Bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni din Chitila. Înmormântarea va avea loc marți, 6 ianuarie, la Cimitirul Parohial Chitila 1”, în jurul prânzului, se arată în comunicatul postat pe rețelele de socializare.