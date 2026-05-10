Pierdere uriașă pentru Universitatea Craiova în marea finală cu U Cluj! Oltenii rămân fără un jucător crucial, iar altul este incert

Universitatea Craiova ar putea avea un sezon de excepție, iar soarta acestei stagiuni se joacă în două meciuri consecutive. Oltenii se luptă cu Universitatea Cluj atât pentru campionat, cât și pentru Cupa României Betano. Primul duel va fi cel din finala cupei, care se va disputa miercuri, 13 mai. Pentru acest meci, Universitatea Craiova pierde un punct fix din echipă, iar un alt jucător important este incert.

Adrian Rus, out de la Universitatea Craiova pentru finala Cupei României Betano, contra lui U Cluj

Primul meci dintre cele două „Universități” va fi cel din finala Cupei României Betano. Miercuri, de la ora 20:00, Bergodi și Coelho sunt gata să dea totul pentru a obține primul trofeu important al anului. Câștigătoarea nu doar că va obține un trofeu și și-ar asigura prezența în Europa League, ci va câștiga și un impuls de moral incredibil înaintea meciului decisiv de campionat.

Din păcate pentru olteni, Craiova va trebui să se descurce în această partidă fără unul dintre cei mai importanți jucători din defensivă. Adrian Rus a primit cartonaș galben atât în sferturi, cu CFR Cluj, cât și în semifinale, contra lui Dinamo, Prin urmare, el va fi suspendat în actul final, ceea ce reprezintă o absență importantă.

Interesantă va fi alegerea lui Filipe Coelho, care trebuie să se decidă în privința unui înlocuitor în centrul defensivei. Cel mai probabil, antrenorul din Bănie va miza fie pe Nikola Stevanovic, care a jucat toate meciurile din grupele Cupei României Betano, însă nu a mai prins niciun minut de la începutul lunii martie, fie pe Juraj Badelj, care a prins 30 de minute în prelungirile semifinalei cu Dinamo, însă și el pare în dizgrațiile portughezului, cu doar 18 minute în SuperLiga României în 2026, însă cu un meci ca integralist în grupe, contra lui FCSB.

Incertitudine și la mijlocul terenului! Ce se întâmplă cu Anzor Mekvabishvili

Gruzinul este unul dintre oamenii de bază chiar și din naționala Georgiei, acolo unde face echipă cu staruri precum Kvaratskhelia (PSG), Mikautadtze (Villarreal) sau Mamardashvili (Liverpool).

Universitatea Craiova are emoții mari în ceea ce privește situația sa medicală, întrucât el a părăsit terenul șchiopătând în minutul 75 din ultimul meci de campionat, cel cu CFR Cluj. Totuși, Coelho are variante mult mai viabile în acea zonă. Chiar dacă Alexandru Crețu și Tudor Băluță nu au mai prins minute consistente în ultima vreme, ei sunt în continuare soluții foarte bune la mijlocul terenului, iar Coelho se va baza, cel mai probabil, pe unul dintre ei.